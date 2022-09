Annalisa: il top non nasconde nulla, anzi

Annalisa, il top non nasconde nulla ma anzi…la cantante si mostra in tutta la sua bellezza: ecco la nuova foto da far girare la testa.

Annalisa protagonista di quest’estate, e non soltanto per la sua musica; mentre Tropicana continua a suonare in tantissime radio, la cantante di Savona stupisce ancora tutti quanti per la sua bellezza.

Attivissima sui social, Annalisa nelle scorse settimane ha spesso condiviso momenti dalle sue vacanze, ma ora pare essere arrivato il momento di tuffarsi di nuovo a capofitto sulle canzoni, senza però perdere sensualità ed eleganza; nella recente foto il top non nasconde nulla, anzi…è bellissima, eccola.

Annalisa, il top non nasconde nulla ma anzi…la foto lascia senza fiato: è stupenda

La carriera di Annalisa è più lanciata che mai, con la cantante che pare aver trovato una strada spianata verso un maggior successo; passati i mesi estivi, è pronta ora ad essere sotto i riflettori anche per questo autunno.

Sul suo profilo Instagram, la cantante ha di recente pubblicato un nuovo post per sponsorizzare il suo nuovo singolo, Bellissima, uscito proprio in queste ore; nel farlo, Annalisa decide di mostrarsi con tutta la sensualità e l’eleganza che ha in dote.

Come vediamo infatti, Annalisa lascia sciolti e lisci la sua chioma rossa, mentre indossa un completo fatto di giacca e pantaloncini corti rossi; aperta, la giacca lascia intravedere un top davvero micro, che a stento contiene (e copre) il florido décollété della cantante.

Una visione davvero paradisiaca, ancor di più enfatizzata dall’arrivo della nuova canzone; i fan in estasi hanno riempito di mi piace il post, che ha accolto anche centinaia e centinaia di commenti.

“Chiamatemi un medico mood attuale” scrive una fan, rimasta sconvolta in positivo dal fascino della cantante e dalla bellezza della sua canzone; “Ma quanto é bellaaa?!?!😍😍 pazzesca! ❤️❤️” scrive invece un’altra, riferendosi doppiamente sia al nuovo singolo che ad Annalisa stessa. A quanto pare, in maniera indiscussa, tra le cantanti più amate del momento c’è sicuramente lei.