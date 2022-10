Riscaldamento, ecco il metodo con le candele che spopola: la particolare e curiosa soluzione per risparmiare, davvero incredibile.

La crisi energetica che stiamo vivendo a causa della tragica guerra in Ucraina sta portando ad un aumento esponenziale dei prezzi, che pesano e non poco sulle tasche dei consumatori.

L’attenzione è ormai massima e si cerca in ogni modo di evitare qualsiasi tipo di spreco e di risparmiare il più possibile; addirittura, c’è chi sta sperimentando un particolare metodo che vede coinvolte le candele. In cosa consiste? Ecco i dettagli, davvero incredibile.

Riscaldamento, ecco il metodo con le candele che spopola: in cosa consiste

Come riporta il sito jedanews.com, sta spopolando sul web un metodo che permette di riscaldare l’ambiente in cui siamo con delle semplici candeline, di quelle che si trovano facilmente nei vari casalinghi o nei supermercati e che, in pacchi da 50, 100 o più unità, costano solamente una manciata di euro.

A spiegare il funzionamento di questo particolare metodo è uno Youtuber tedesco, che sul suo canale Kreativ-Bastelstube.de ha caricato un video dove mostra direttamente cosa fare.

Come si vede, il sistema è molto semplice: basta accendere circa quattro candeline in un vassoio di metallo e poi coprirlo con due vasi in terracotta capovolti, uno più piccolo e l’altro più grande. I vasi devono essere entrambi forati sul fondo; il calore si dirigerà verso l’altro creando una convezione, con l’aria calda che uscirà dal vaso più grande facendo sì che la stanza venga riscaldata.

Posizionando questa particolare stufa fai-da-te nell’ambiente in cui crediamo serva, avremo modo di riscaldarci senza dubbio riscaldando; per avere calore in ogni parte della casa sarebbe meglio posizionare le candeline e i due vasi in ogni stanza.

Solitamente, ogni set di candeline ha una dorata di 4 ore; dopo questo tempo vanno sostituite o per garantire il calore, o perché arriveranno a consumarsi naturalmente bruciando lo stoppino.

Aumentando le candeline aumenterebbe anche il calore, ma allo stesso tempo i costi delle candeline; fate i vostri calcoli e valutate ogni opzione per risparmiare ed evitare gli sprechi.