Obesità bambini a rischio se la mamma mangia queste cose

Quello che viene ingerito come cibo durante la gravidanza, con un’alimentazione basata su cibi processati e ultra lavorati, potrebbe essere alla base di un rischio di sovrappeso e obesità nella fascia di età che va dai 2 ai 19 anni

L’alimentazione materna è molto importante e purtroppo se si mangia male in gravidanza vi è un alto rischio di obesità nei bambini che nasceranno. Uno studio molto attento è stato condotto a tal proposito proprio per analizzare questo aspetto da non sottovalutare.

In base a una ricerca è emerso un aumento di sovrappeso e obesità nella fascia di età ra 2 e 19 anni, il cui dato ha subito un aumento partito con il 10,2% negli anni settanta e arrivato al 16,1% negli anni duemila. Non dobbiamo dimenticare che l’obesità infantile aumenta il rischio di malattie come importanti e gravi come quelle cardiache, diabete, tumori.

Cosa afferma la ricerca

Purtroppo l’obesità è la conseguenza di un’alimentazione molto errata e basata da alimenti ultra lavorati e processati. I ricercatori americani hanno puntato il dito sul fatto che il rischio di obesità e sovrappeso nei bambini aumenta proprio a causa del consumo di cibo grasso e processato da parte delle mamme nei mesi della gravidanza.

La ricerca si è concentrata su 19.958 bambini e ragazzi e 14.553 madri. Lo studio ha messo in risalto che un bambino la cui mamma consumava cibo spazzatura in gravidanza aveva un rischio molto più alto d’ingrassare, rispetto invece a un bambino della stessa età, la cui mamma aveva avuto un’alimentazione molto sana. Lo studio quindi ha messo in correlazione l’obesità infantile e l’alimentazione materna, ma ovviamente gli studi stanno ancora indagando su questo.

I ricercatori puntualizzano un dato molto importante ossia il consiglio per le donne in gravidanza di attuare una riduzione del consumo di cibi ultra processati, per la salute della mamma ma anche e soprattutto del neonato che sta per venire alla luce. Il neonato, come sappiamo durante i nove mesi nel grembo materno, assorbe molte cose da parte della mamma, sia quelle positive ma anche quelle che lo sono meno. Attraverso la placenta il bambino si nutre e riceve tutto quello che viene ingerito dalla madre. Non va dimenticato questo dato importante.