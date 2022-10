Uomini e Donne: è successo, da non credere

Uomini e Donne: in puntata al centro dello studio è stata chiamata nuovamente Roberta Di Padua. Cosa è successo nel programma condotto da Maria De Filippi?

Di nuovo al centro della scena a Uomini e Donne, Roberta Di Padua che nei giorni scorsi ha fatto molto parlare di sé.

In queste nuove puntate della trasmissione condotta da Maria De Filippi, è successo un po’ di tutto. Infatti, in un primo momento Ida Platano sembrava convinta di voler rifrequentare Giovanni Vicinanza, ma dopo aver capito che tra di loro non ci potrà mai essere niente, il cavaliere aveva chiesto un appuntamento proprio a Roberta Di Padua.

Giovanni e la dama sono usciti a cena, ma non è scoccato il colpo di fulmine. Infatti, sembra che i due non abbiano trovato la sintonia che tanto desideravano e decideranno di chiudere qui la loro breve conoscenza.

Ma quello che ha stupito di più i telespettatori è la scelta della dama di Cassino a voler rimanere nello studio di Canale Cinque per trovare l’Amore, quello vero.

Uomini e Donne: la decisione presa di Roberta Di Padua

Ma non sono stati solo loro due i protagonisti della puntata: ancora una volta al centro dello studio sono stati chiamati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che proprio quest’ultimo nei giorni scorsi ha sfiorato la rissa con Armando Incarnato.

In passato hanno avuto una relazione molto forte ed anche se i due non stanno più insieme, l’affetto che li lega è ancora molto profondo. Forse, troppo.

Tanto che è la stessa Maria De Filippi a chiedere un nuovo confronto tra questa coppia in modo che si lascino tutto alle spalle e che possano continuare con la loro vita.

Ma dopo un attimo di pace che c’era stato nelle scorse puntate – quando hanno ballato insieme – Riccardo ed Ida torneranno nuovamente a scontrarsi, rinfacciandosi anche molti episodi avvenuti in passato.

C’è stato anche un nuovo ed ennesimo scontro, tra Armando Incarnato e l’ex di Ida Platano. Ma non è il solo al quale ha voluto dire qualcosa: infatti, si è scontrato anche con Armando Incarnato.

Insomma, come sempre non sono mancati i colpi di scena e le discussioni. Riusciranno a chiarirsi una volta per tutte Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Roberta Di Padua riuscirà a trovare l’amore?