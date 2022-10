Sentirsi sempre insoddisfatti: capire i veri obiettivi, maggiore consapevolezza, evolversi

Molte persone hanno la sensazione di essere perennemente insoddisfatte.

Qualsiasi cosa capiti loro, la sensazione che percepiscono ad un livello molto profondo è quella sempre della frustrazione e dell’insoddisfazione.

Sentire una certa insoddisfazione nella vita non è certo qualcosa di strano. Infatti possono essere tante le ragioni per le quali ci si può sentire insoddisfatte e molte sono assolutamente giuste e condivisibili.

Perché ti senti insoddisfatta/o?

Nei percorsi di crescita personale spesso la sensazione dell'insoddisfazione personale risulta essere molto forte.

Tante persone si sentono insoddisfatte ma è molto importante capire da che cosa nasce questa insoddisfazione. Infatti l’insoddisfazione può essere anche un sentimento positivo quando ti porta ad impegnarti maggiormente oppure ti porta a cambiare qualche cosa che non ti piace nella tua vita. Ma se l’insoddisfazione in definitiva si ritorce contro di te perché qualsiasi cosa fai, la tua vita ti sembra non andare mai bene, ecco che allora c’è qualche pensiero limitante che ti sta bloccando. E’ molto importante capire questo concetto ed è molto importante che tu ci rifletta a fondo.

Insoddisfazione costruttiva e distruttiva

Se l'insoddisfazione che provi in definitiva è una spinta a crescere e a migliorare, si tratta di un circuito mentale positivo nella tua mente. Ma se l'insoddisfazione che provi non è null'altro che una sorta di voce interiore che ti dice che qualsiasi cosa tu faccia non va bene e allora questa insoddisfazione è qualche cosa da analizzare e dare elaborare per poterla superare. Infatti un'insoddisfazione che punta soltanto a farti soffrire e a farti sentire perennemente a disagio è come una sorta di voce interiore che è molto importante eliminare nel modo giusto. In realtà capita a tantissime persone di sentirsi perennemente insoddisfatte, ma proprio quando questa sensazione è come un labirinto senza uscita è molto importante comprenderla a fondo e soprattutto comprenderne le cause.

Attenzione perchè forse è solo un autosabotaggio

In molti casi il senso di insoddisfazione non è altro che un autosabotaggio. Alle volte può capitare che schemi di pensiero limitanti possano minare la tua vita e la tua autostima. In questi casi il senso di insoddisfazione non è uno sprone per crescere ma anzi è solo un male gratuito che stai facendo a te stesso.