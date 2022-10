Telefono caduto in acqua? Rimedia in questo modo

Si tratta di un’evenienza tutt’altro che improbabile. Se il tuo telefono è caduto in acqua, risolvi facilmente in questo modo

La costante presenza degli smartphone nella nostra vita quotidiana ci espone ad episodi particolarmente curiosi e, a volte, pericolosi. I telefonini. Infatti, sono con noi praticamente in ogni momento: quando siamo a lavoro, quando riposiamo, quando guidiamo e perfino quando siamo in bagno, magari mentre siamo in vasca e facciamo una doccia.

Dunque, il pericolo che il nostro smartphone ci sfugga di mano è piuttosto elevato e a volte può capitare che questo succeda davvero. Quando accade la prima cosa che facciamo di solito è andare in panico, ma se il tuo telefono è caduto in acqua sappi che c’è un metodo per risolvere facilmente in questo modo.

Esistono metodi e trucchi molto efficaci che permettono di recuperare un telefono caduto in acqua in maniera efficace. Nonostante la prima, comprensibile, reazione sia quella di andare in panico, vogliamo mostrarti dei metodi molto utili per recuperare il tuo telefono caduto in acqua. È infatti possibile salvare il nostro smartphone utilizzando ciò che abbiamo in casa, attraverso tecniche particolarmente efficaci. Vediamone alcune.

Riso

Il metodo sicuramente più efficace ed utilizzato è quello di usare il riso. Questo fantastico alimento è infatti capace di assorbire l’umidità dell’ambiente circostante. Inserite quindi il telefono caduto in acqua all’interno di un sacchetto ermetico pieno di riso. Lasciatelo dentro il sacchetto per almeno 48 ore. Aspettato questo momento;

Bustine di gel di silice

Un altro metodo particolarmente efficace per preservare il nostro telefono caduto in acqua è quello di utilizzare delle bustine di gel di silice. Si tratta di oggetti molto utili per eliminare l’umidità presente in borse o nelle scarpe. Dunque, usate circa 3 0 4 bustine, apritele e mettete il loro contenuto dentro un Tupperware. Inseritevi il telefono e aspettate circa 24 ore;

Aspirabriciole

Questo strumento è utile per aspirare l’acqua presente all’interno del telefono. È infatti possibile che questa si sia introdotta nelle prese d’aria, ostruendole e precludendo il corretto funzionamento;

Asciugacapelli

L’ultimo metodo per salvare il vostro telefono caduto in acqua consiste nell’utilizzo dell’asciugacapelli. È possibile utilizzare il phon come scelta drastica, in quanto aiuta ad eliminare l’acqua rapidamente. Tuttavia è necessario fare attenzione a non surriscaldare il dispositivo per non comprometterlo.