Integratori: se prendi questo non bere mai il caffè

Prendi spesso questi specifici integratori? Attenzione, non mischiarli mai con il caffè. Gli effetti collaterali sono molteplici. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e come fare.

In tutto il mondo siamo conosciuti per il nostro caffè, d’altronde stiamo parlando di una delle bevande più amate e consumate dagli italiani. In pochi però sanno che mischiarlo ad un certo tipo di integratori può danneggiare il nostro organismo. Siete curiosi di scoprire cosa succede? Ecco la verità.

Il caffè è sicuramente una delle bevande più amate in Italia, il suo gusto così intenso riesce a risvegliare il nostro corpo e anche la mente. C’è chi lo preferisce amare e chi invece super dolce, non importa come sia fatto l’importante è che soddisfi il nostro palato.

Inoltre, grazie alla sua polvere è possibile creare diverse tipologie come l’espresso, il marocchino, l’americano e anche la moka. Gli effetti benefici di questa bevanda sono molteplici, infatti aiuta a stimolare il sistema nervoso centrale, riducendo la sensazione si sonno.

In pochi però sanno che in alcuni casi sarebbe meglio evitarlo, come ad esempio quando si prendono questi integratori. Andiamo a scoprire quali sono.

Caffè: attenzione a non mischiarlo con questi integratori

Molti scienziati in questi anni hanno studiato i benefici del caffè e soprattutto se esistono degli effetti collaterali. La prima cosa da sapere è che non bisogna superare il limite massimo di 5 tazzine al giorno. Inoltre, è importante non mischiare questa bevanda con altri integratori, il rischio è quello di sovraccaricare il nostro corpo.

In pochi sanno che il caffè fa benissimo alla nostra mente, infatti aiuta a migliorare le funzioni psichiche e la capacità di memoria. Inoltre, è anche un’ottima fonte di antiossidanti e proprietà antinfiammatorie.

Alcuni scienziati hanno anche confermato che il caffè sarebbe in grado di proteggere alcuni organi dai tumori, come ad esempio il fegato e dell’endometrio. Tuttavia è bene ricordare che il consumo di caffè potrebbe interferire con l’assunzione di determinati farmaci e integratori.

Nel dettaglio non consentirebbe il totale assorbimento dell’alendronato, un farmaco usato per curare l’osteoporosi. Anche chi prende gli integratori a base di ferro rischia di ridurre le loro capacità se beve troppo caffè.