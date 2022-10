Il presidente ucraino Zelensky lancia un appello disperato all’Europa. Vladimir Putin non si fermerà e ormai siamo sull’orlo di un disastro nucleare.

Il presidente ucraino, intervenendo al vertice di Praga, ha lanciato un messaggio ben preciso all’Europa: rischiamo il disastro nucleare.

“Tutti noi siamo sull’orlo di un disastro nucleare a causa della cattura della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe“- queste le parole di Volodymyr Zelensky rivolte all’Ue durante il vertice di Praga. Il presidente ucraino ha proseguito ribadendo che la Russia ha portato la guerra non solo in Ucraina ma ovunque e che è solo grazie all’intervento del popolo ucraino se, per ora, i danni sono stati contenuti. “La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell’Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l’invasione della Russia, quest’ultima non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d’Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavi” – ha sottolineato Zelensky.

Il premier ha ricordato la necessità degli aiuti e della cooperazione. Pochi giorni fa ha telefonato anche alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, per congratularsi per la vittoria alle elezioni politiche ma, soprattutto, per chiedere aiuti. Nonostante il giorno immediatamente antecedente alle elezioni, Zelensky avesse invitato gli italiani a non votare per il Centrodestra. Il presidente ucraino ha concluso il suo intervento dicendo: “Dobbiamo rafforzare la nostra cooperazione per aiutarci reciprocamente e fornire a tutti gli europei adeguate garanzie energetiche. La Russia non deve riuscire nel suo intento di costringere gli europei alla povertà energetica o addirittura alla totale mancanza di energia. La sfida principale è in Ucraina“. Il vertice informale di Praga, a quanto si apprende da fonti Ue, ha ribadito il supporto all’Ucraina da parte dei 27 stati membri dell’Unione riaffermando che l’impegno per aiuti finanziari e militari a Kiev continuerà. Tuttavia, qualche giorno fa, Papa Francesco ha invitato Zelensky ad essere maggiormente disposto ad intavolare trattative di pace con il presidente russo Vladimir Putin per mettere fine al conflitto bellico il prima possibile. Per tutta risposta Zelensky, rivolgendosi alla popolazione russa, ha minacciato di ucciderli tutti uno ad uno se non abbandoneranno il loro presidente e ha chiesto all’Europa di bloccare i visti turistici ai cittadini russi