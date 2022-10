Credere nel soprannaturale: sappi che i veri poteri sono dentro di te

In Italia tante persone credono al soprannaturale. Prima di entrare in questo argomento così affascinante e complesso ci tengo però a ringraziarvi per tutte le email che mi inviate all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org

Quando si tratta di credenze personali è molto importante sempre avere un grande rispetto. Infatti persone diverse hanno convinzioni diverse ed è molto importante rispettare le idee del prossimo anche se non le si condivide.

I veri poteri sono già dentro di te

In Italia tantissime persone credono al soprannaturale.

Ovviamente con la parola soprannaturale intendiamo un grandissimo calderone di convinzioni assolutamente eterogenee tra di loro. C’è chi può credere ad una determinata cosa e chi magari crede ad un’altra. Parlando di soprannaturale si parla di una dimensione molto affascinante ma anche molto evanescente. Eppure è estremamente importante capire che chi crede al sovrannaturale molto spesso sta cercando un qualcosa di più per la sua vita e per la sua interiorità. Credere nel soprannaturale in fondo significa sperare che ci sia un qualche cosa che possa aiutarci in modo magico e sorprendente.

La magia che cerchi fuori di te in realtà devi solo capire di averla già

Non si ripeterà mai abbastanza come quel qualcosa di magico che tante persone cercano in tante forme diverse di magia e di superstizione in realtà è assolutamente dentro di loro. Infatti con le giuste motivazioni personali le persone possono realmente fare cose straordinarie. Qualsiasi tipo di convinzione merita rispetto ma è anche e soprattutto importante credere nelle proprie capacità. Non c’è assolutamente nulla di male in queste convinzioni ma è anche molto importante capire che se si cresce nella fiducia in se stessi ecco che quella magia che magari cerchi fuori di te, ti accorgi proprio che è dentro di te.

Se qualcuno non ha creduto in te, il problema è suo

Quando ti senti carico e motivato magari riesci a fare qualcosa che sorprende te per primo e tu stesso non sai come sei riuscito a farla. Quella è una vera e propria magia ma è dentro di te e puoi tirarla fuori con le giuste convinzioni e le giuste motivazioni personali. Non lasciare che il giudizio altrui magari anche vecchio di anni o di decenni ti limiti. Se qualcuno non ha creduto in te, il problema è suo e non tuo. E' importante capire che la tua strada costruisci giorno per giorno camminando e crescendo nella fiducia in te stesso.