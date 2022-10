Vi ricordate di Natalia Estrada? Da diversi anni ha deciso di allontanarsi dalla tv, oggi la sua vita è cambiata completamente.

Lo scorso 3 settembre, la bellissima Natalia Estrada ha compiuto cinquant’anni ed ha quindi festeggiato insieme al compagno, Andrea Mischianti e alle persone a lei più care. Attualmente, tutte le sue energie sono spese in qualcosa che si allontana totalmente dal suo percorso professionale precedente. La modella e attrice debutta sul piccolo schermo nel 1992 con Il gioco delle coppie – trasmissione condotta insieme all’ex marito, Giorgio Mastrota. Successivamente, la Estrada proseguirà la sua carriera, approdando nel mondo del cinema e della recitazione.

Nel 1996 raggiunge l’apice del successo in seguito al debutto de’ Il ciclone, film diretto da Leonardo Pieraccioni in cui Natalia interpreta l’affascinante Penelope. La sua ultimissima apparizione in tv risale al lontano 2007, anno in cui partecipò alla versione spagnola di Ballando con le stelle, Mira quién baila. Dopodiché, Natalia Estrada sparì ufficialmente dalla televisione italiana, senza una reale e concreta motivazione. Oggi, dopo diversi anni dal suo allontanamento definitivo, abbiamo scoperto le ragioni dietro tale scelta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Natalia Estrada: dalla telecamera al cappello da cowboy

Il palcoscenico e l’attenzione dei riflettori possono trasformarsi in una droga per molti aspiranti personaggi dello spettacolo, mentre per altri si trasformano in un vero e proprio peso emotivo. Natalia Estrada non è sparita dalla tv perché poco talentuosa, si tratta infatti di una scelta personale. Le ore in sala trucco, le riunioni infinite e le continue attenzioni dei media – rappresentavano degli ostacoli rispetto alla sua serenità. Oggi, l’ex attrice dedica tutto il suo amore nell’amministrazione del suo ranch.

“Mi sveglio alle 5, ma non c’è una giornata tipo. Si improvvisa” – ha raccontato Natalia Estrada al giornalista di Oggi – “Ti prefiggi di lavorare con i cavalli, poi magari scappa una vacca […] soprattutto c’è il bestiame da controllare e radunare”. Tutto il lavoro avviene in condivisione con il compagno, con il quale l’attrice e conduttrice è legata sentimentalmente da più di sedici anni. I due si sono sposati proprio nel loro ranch, circondati dall’amore dei loro animali, di amici e famigliari.

Rispetto ad un possibile ritorno in tv, Natalia Estrada ha ammesso di non avvertire per niente tale esigenza. Il solo pensiero di tornare in città, dopo essersi abituata alla quiete e alla serenità della campagna – la spinge a confermare ulteriormente la sua scelta. Rimane quindi una delle poche ad aver preferito l’anonimato rispetto alla fama e alla notorietà.