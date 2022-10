Rapporti di coppia: litigi tossici, non essere capiti, attenzione ai segnali, cosa valutare

Nei rapporti di coppia non può andare sempre tutto bene e litigi ed incomprensioni sono assolutamente normalissimi.

Nei rapporti di coppia una certa conflittualità è assolutamente fisiologica.

Litigi sani e litigi da capire meglio

Se ogni tanto si litiga con il proprio partner non bisogna assolutamente sentirsi fuori posto perché si tratta di dinamiche assolutamente normali e che riguardano sostanzialmente tutti.

Una coppia nella quale non si litiga mai è una coppia sicuramente un po’ difficile da trovare perché nei rapporti umani che è normale che alle volte non ci si trovi d’accordo su questioni piccole e grandi. Dunque nel litigio in se stesso non c’è assolutamente nulla che non vada. Tuttavia se la conflittualità all’interno della coppia non trova una sua composizione in qualche modo sana, questo potrebbe essere un problema. E’ molto importante chiedersi una cosa: quando il litigio finisce ha lasciato dietro di sé delle macerie o una maggiore comprensione?

Il litigio cosa ti lascia?

Se dopo un litigio la coppia è più sana e più forte, allora sicuramente questo è qualche cosa di positivo. Ma se il litigio è finito con i due partner che sostanzialmente hanno accumulato dentro di loro rancore e la sensazione di non essere capiti e di non essere accettati fino in fondo dall’altro, questo può essere sicuramente un limite. Anche una certa conflittualità può essere utile a crescere e a conoscersi meglio reciprocamente. Ma se al termine di un litigio quello che resta è soltanto amarezza o comunque delle sensazioni negative, queste sensazioni negative vanno analizzate.

Capire meglio il rapporto

Infatti se il litigio è semplicemente l'occasione per scoprire che l'altro non ti capisce fino in fondo e allora forse è utile ripensare la relazione. Al termine di un litigio puoi avere la sensazione che sei costretta ad abbozzare per chiudere la questione e che in definitiva l'altro non ti abbia realmente capita. Se è così il litigio non è un momento di crescita ma solo l'occasione di capire che il canale di comunicazione con l'altro ha dei problemi.