Elena Santarelli, veramente un sogno con il top rosa: l’ex-modella e conduttrice ha una bellezza sopraffina, tutti incantati.

Attivissima sui social, amata e seguita dal pubblico, Elena Santarelli continua a mostrare tutta quella bellezza che ormai incanta i fan da tantissimi anni, lasciandoli senza fiato.

La conduttrice e showgirl romana è protagonista in tv con vari spot pubblicitari, ma anche come scrittrice; non per questo manca nel postare alcuni scatti veramente da sogno, come l’ultimo apparso sul suo profilo.

Elena Santarelli, un sogno con il top rosa: corpo da dea

Classe ’81, in molti ricorderanno il suo esordio nel mondo dello spettacolo come valletta de L’Eredità; oltre alle sue qualità, già al tempo oltre alla sua bionda chioma sfoggiava una sensualità da urlo e un corpo scolpito.

Alta circa 180 cm, la Santarelli si allena costantemente in palestra e offre sempre alla vista del pubblico un fisico più tonico che mai; nel nuovo post, ha deciso di mostrarsi con un outfit elegantissimo in quel di Milano, capitale della moda.

Come vediamo infatti, Elena indossa degli eleganti pantaloni grigi decorati con alcuni pois neri, mentre sopra indossa solamente un top di pelle lucida rosa che mette in evidenza il suo florido décollété.

Con tanto di borsetta nera in mano e capelli biondissimi al vento, l’outfit è chiuso da tacchi alti rosa a slanciarla ancora di più; in tutta la sua eleganza e nel suo fascino, la Santarelli si mostra ai suoi tantissimi follower come una dea.

“Milano by Night” 💋” scrive lei nella didascalia, citando e ringraziando inoltre tutti i professionisti coinvolti nello scatto; il post è stato subito riempito di like dai tantissimi follower della Santarelli, riempita anche di complimenti nei commenti.

“Bellissima!!! Il tuo stile e la tua eleganza si distinguono!!complimenti!!!🥰😍” scrive una fan, mentre tra “bellissima” e “meraviglia” vari in molti la paragona a Barbie; come sempre la conduttrice è apprezzata per la sua bellezza, nonché per la sua umanità e la sua intelligenza.