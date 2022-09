Elena Santarelli, l’allenamento è una bomba: la showgirl fatica ma lascia tutti senza parole, è davvero sempre bellissima.

Elena Santarelli, seppure da qualche tempo ormai lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo, è attivissima su Instagram, ed è seguita con affetto da tantissime persone.

Sono quasi due milioni infatti i follower della showgirl, che condivide spesso momenti della sua vita quotidiana, anche ricordando a tutti la sua infinita bellezza; nel nuovo post si mostra più in forma che mai mentre si allena, fatica ma è davvero una bomba.

Elena Santarelli, l’allenamento è una bomba: corpo da sogno per la showgirl

Con l’arrivo di settembre, pare che la Santarelli abbia deciso di riprendere gli allenamenti; come vediamo sul suo profilo Instagram infatti, la showgirl è tornata di nuovo in palestra dopo un periodo di riposo estivo, dove come da lei stesso confessato non aveva nessuna intenzione di fare sport.

Nel nuovo post sul suo profilo, vediamo un video che la riprende mentre fatica allenando i muscoli delle gambe e non solo; l’intensità è tanta e, coi capelli legati e un completo da palestra, Elena è sempre davvero bellissima e sfoggia un corpo davvero da sogno.

“Magari vi viene voglia di iscrivervi in palestra dopo questo video o magari 🤔 no ..io a luglio e ad agosto ho ascoltato il mio corpo ,ovvero non volevo fare sport ,ora il corpo mi dice “ ricomincia “ ed eccomi qui pronta a sentirmi bene” scrive la Santarelli nella didascalia del post, taggando anche il suo personal trainer.

Tantissimi i like al video, così come i commenti; “Mi fanno male le ginocchia solo a guardarti” scrive scherzando l’attrice Sarah Felberbaum, che pare avere lo stesso personal trainer della Santarelli, mentre tantissimi altri elogiano l’intraprendenza e la bellezza della showgirl.

“Sei sempre bellissima e in forma un abbraccio forte forte 🤗 🤗🤗🤗” scrive una fan, con tantissime altre persone che oltre a mostrare affetto alla showgirl raccontano le loro esperienze.

La Santarelli è ormai una vera e propria influencer, sempre vicina ai suoi follower; inoltre, i suoi due libri (dove racconta la sua esperienza col figlio) sono stati davvero apprezzatissimi.