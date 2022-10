Tosse, i veri rimedi per calmarla: ecco come fare per sopperire a questo disturbo davvero comune con le basse temperature e molto fastidioso.

Con l’arrivo del freddo, non è raro che comincino i primi malanni di stagione e che diverse persone abbiano dei problemi con le vie respiratorie e non solo; raffreddore, mal di gola e tosse sono tra i sintomi più frequenti accusati tra autunno e inverno.

Ma come fare per contrastare la tosse, che può essere davvero molto fastidiosa per affrontare la routine quotidiana? Ecco i rimedi per sopperire a questo fastidio e non solo.

Tosse, i veri rimedi per calmarla: ecco come fare

Solitamente, come riporta il sito Humanitas, quando non è sintomo di altre malattie la tosse è associata all’espulsione di catarro; può essere causata da influenza, raffreddore, sinusite, polmoniti e bronchiti anche acute, ed è dunque bene contrastarla.

Ma quali sono i rimedi da poter utilizzare? Per prima cosa, è bene umidificare gli ambienti, perché l’umidità non ci fa per niente bene; inoltre, sconsigliato fumare e respirare il fumo passivo.

Quando si ha la tosse è molto utile bere in abbondanza, così come consumare varie caramelle utili contro il mal di gola o altri prodotti generali di banco; in caso di condizioni particolari è sempre bene comunque consultare un medico.

In generale, a volte possono essere utili caramelle per la tosse o altri prodotti da banco; come riportato poi, a seconda dei casi e con prescrizione medica possono essere utili farmaci mucolitici, decongestionanti o antistaminici.

Se invece vogliamo utilizzare rimedi totalmente naturali fatti in casa, come riporta il sito nonsprecare.it per alleviare i sintomi di tosse secca possiamo fare dei suffumigi con bicarbonato e sale grosso, mentre con tosse grassa possiamo utilizzare del miele.

Anche per la tosse stizzosa possiamo prendere delle contromisure, ad esempio con tisane a base di malva. Nel caso di patologie specifiche o allergie è comunque sempre bene fare molta attenzione e consultare sempre degli specialisti.