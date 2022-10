Scopriamo insieme come possiamo realizzare un buonissimo ciambellone che è perfetto per l’autunno, rimarrai senza parole.

La ricetta di oggi è perfetta per questo clima assolutamente incerto che stiamo vivendo, come è da sempre quando parliamo di autunno, ecco quindi che oggi vi proponiamo uno speciale ciambellone.

La ricetta, come sempre, è super facile e ci permette di realizzare qualcosa di particolare e veloce che farà felice tutta la vostra famiglia e possiamo usare in mille occasioni diverse, dalla colazione al dopo cena, ed ovviamente personalizzare come preferiamo.

Ciambellone autunnale: ecco la ricetta ricca e veloce

Questo dolce sarà super soffice e dal profumo incredibilmente buono, poi ha anche un ingrediente super segreto, ovvero la zucca! Non abbiate assolutamente paura ad usarla anche nei dolci è super buona e poi fa davvero bene.

Ma non ci dilunghiamo troppo e scopriamo che cosa ci occorre:

f arina per dolci, 80 g

arina per dolci, 80 g farina di mandorle, 80 g

uovo, 1

zucca, 160 g di purea

zucchero di canna, 60 g

olio di semi, 40 ml

cannella in polvere, 1 cucchiaino

vanillina, 1 bustina

lievito per dolci, 1 bustina

zucchero a velo, q.b. per decorare

Come prima cosa iniziamo accendendo il nostro forno a 190 gradi e mettiamo un foglio di carta da forno sulla leccarda, poi prendiamo la zucca che avremmo lavato ed asciugato e tolto tutti i semi, quindi cuociamola per almeno un ora.

Una volta passato questo tempo facciamola raffreddare completamente, poi abbassiamo la temperatura a 180 gradi ed imburriamo ed infariniamo, oppure mettiamo la carta da forno ma facendola aderire per bene ai bordi di una tortiera da 20 cm.

Prendiamo quindi la zucca e frulliamola nel nostro mixer, deve diventare una purea super cremosa e senza grumi, poi prendiamo un contenitore bello grande e mettiamo dentro, lievito e farina che in precedenza avremmo setacciato, poi la farina di mandorle, la cannella in polvere, la vanillina e lo zucchero grezzo.

Mescoliamo il tutto e solamente adesso aggiungiamo la purea di zucca, l’olio e l’uovo, iniziamo amalgamando il tutto con una forchetta e realizziamo un impasto super omogeneo, mi raccomando.

Adesso possiamo prima trasferire e poi infornare il tutto per circa 30 minuti, prima di toglierla dal forno, ovviamente facciamo sempre la prova con lo stecchino, se è umido lasciamo altri 5 minuti.

Quando è pronto togliamolo dal forno e lasciamolo raffreddare un pochino, quando lo dobbiamo servire in tavola spolveriamo con lo zucchero a velo, ed ecco che il ciambellone autunnale è assolutamente pronto per essere mangiato.

Siamo certi che la vostra torta andrà veramente a ruba nel giro di pochissimo tempo e rimarrete senza parole per la sua morbidezza incredibile, possiamo accompagnarla anche con una pallina di gelato o panna se vogliamo esagerare!