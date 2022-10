Amici 22: è successo in diretto, lo avete notato anche voi?

Avete visto cosa è successo nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica? Andiamo a scoprirlo insieme.

La scorsa domenica è andata in onda una nuova puntata del talent Amici di Maria De Filippi. Ancora una volta all’interno della scuola c’è stato uno scontro ed i protagonisti sono la maestra di danza classica, Alessandra Celentano e uno dei suoi allievi, Ramon.

Ma cosa è successo? La maestra aveva assegnato un compito ad una delle allieve del maestro Emanuel Lo, ovvero quello di preparare una coreografia molto sensuale che però avrebbe messo in risalto i punti di debolezza proprio di Ludovica.

Inoltre, la ballerina avrebbe dovuto indossare anche uno look molto audace, che avrebbero messo in evidenzia il fisico dell’allieva del maestro di Hip Pop.

Emanuel Lo però si è rifiutato di far ballare Ludovica su questa coreografia. E non era il solo a dare contro all’insegnate di danza, anzi, anche gli altri professori si sono uniti a lui: Lorella Cuccarini e Arisa hanno preso le distanze da questa richiesta.

Amici 22: scontro in studio tra Alessandra Celentano e Ramon

La Celentano però le risponde che non si devono intromettere perché loro insegnano canto e non ballo. Anche Raimondo Todaro non è d’accordo con l’insegnante di danza e si alza in piedi cercando il sostegno del pubblico che risponde alla sua richiesta.

L’unico a difenderla è Rudy Zerbi, che invece dice a Todaro che ha avuto una mancanza di rispetto nei confronti della sua collega.

Ma anche uno degli allievi di Alessandra Celentano è contro la sua insegnante, che ha cercato di aiutare la sua amica Ludovica.

Si tratta di Ramon che durante la settimana cercava di dare il suo sostegno alla ballerina di Emanuel Lo dicendole anche di vestirsi come si riteneva più a suo agio.

Ma non solo, ha anche detto in puntata “Sappiamo tutti come ragiona”, riferendosi alla Celentano. Per questo suo comportamento, la sua insegnante ha deciso di sospendere la maglia al ballerino, che ritiene la scelta della sua insegnante “Too Much”, quindi troppo eccessiva.

Le cose per Ramon non si stanno mettendo molto bene, ancora non si sa quale decisione abbia preso la sua insegnante, che fra l’altro le ha detto di andare nella squadra di Emanuel Lo, dato che i due erano sulla stessa lunghezza d’onda riguardo i compiti da dare a Ludovica.