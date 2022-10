Camicie: come stirarle ed averle perfette

Ecco qual è il metodo giusto per avere sempre le camicie stirate alla perfezione. Anche voi fate in questo modo?

Quando si va ad un colloquio di lavoro, ad una cena elegante o anche ad evento molto importante, avere la camicia perfettamente stirata è d’obbligo.

Questo indipendentemente se si tratta di una donna o di un uomo: questo capo di abbigliamento è perfetto per entrambi!

Ma non tutti riescono ad averli sempre perfettamente in ordine: il lavaggio è importante per levare i cattivi odori che emana la camicia. Ma sono anche molto importanti i passaggi successivi, ovvero come si stende e come si stira.

Infatti, stirare le camicie non è molto semplice. Cerchiamo di capire insieme tutti i passaggi necessari per averla sempre stirata alla perfezione.

Camicia: ecco come stirarla alla perfezione

Ecco qual è il procedimento: se abbiamo un tessuto difficile da affrontare possiamo innanzitutto inumidirlo – con dell’acqua distillata – un po’ in modo tale da risultare più facile la stiratura.

Si dovrà iniziare a stirare la camicia partendo dal colletto e solo successivamente i polsini, in entrambi i versi.

Poi toccherà alle maniche, che devono essere ben distese sull’asse. Poi si dovrà infilare l’indumento nel lato corto, nell’asse da stiro. Si devono stirare alla perfezione le spalle, poi si potrà passare alla parte dei bottoni: in questo caso si dovrà stirare prima al contrario e poi sul davanti.

Ed infine, si può passare a stirare il retro della camicia. Ora si può mettere dentro l’armadio e potete scegliere il metodo che più preferite: alcuni preferiscono piegarle, altri invece li appendono.

Se anche voi le preferite piegarle, dovete stare attenti a questi passaggi: per prima cosa le dovrete stendere sul letto – o anche su un tavolo, come vi trovate meglio voi – e chiudete tutti i bottoni presenti su di essa, anche quelli dei polsini.

Poi si dovrà girare dall’altra parte e piegare il lato destro e sinistro verso il centro. Quello che si dovrà fare è accertarci che tra piega e collo ci sia lo stesso spazio.

Poi si dovrà fare una piega in avanti alle maniche, ad angolo e sulla spalla e solo successivamente controllare che siano in linea con la piegatura precedente.

E poi dovrete piegare anche la parte sottostante di circa cinque centimetri verso il centro della camicia. Poi si dovrà ripiegare e portare al colletto.