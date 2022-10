Separazioni e abbandoni: trovare la forza per ricominciare, cambia la vita ora

Prima di entrare nel vivo di questo delicato argomento lasciate che io vi ringrazi per tutte le email che mi inviate all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org

E’ sempre un piacere creare insieme dei percorsi personalizzati per raggiungere insieme i vostri traguardi. La fine di una storia può essere qualche cosa di molto doloroso.

Non ha importanza che parliamo di separazione oppure di divorzio oppure semplicemente di due persone che prendono due vie diverse.

Uscire più deboli o più forti?

Se alle volte questo può avvenire in modo piuttosto rilassato e indolore, diciamo che la maggior parte delle volte situazioni del genere si portano dietro un carico di negatività e di sofferenza non indifferente.

Non c’è nulla di strano in questo. Non bisogna certo sentirsi fuori posto se si soffre alla fine di una storia. Tuttavia è anche importante vivere questi momenti nel modo giusto per cercare di uscirne più forti di prima e per non creare dentro di noi dei pensieri e dei circuiti mentali che possono essere limitati. Se la fine di una storia si porta dietro un normale carico di sofferenza questo è assolutamente normale. Eppure tante persone vivono la fine di un rapporto caricandosi di pensieri negativi che non hanno assolutamente nulla di utile e che anzi sono estremamente limitanti.

Evitare pensieri limitanti ed accrescere consapevolezza

Riempirsi di sensi di colpa oppure di rancore nei confronti dell’altro sicuramente non aiuta. Ci possono essere tanti motivi per i quali una storia finisce e molti possono essere oggettivamente dolorosi. Tuttavia è sempre importante valutare queste situazioni con freddezza e distacco. Magari sul momento non si riesce, ma con il tempo è importante fare in modo che i sentimenti negativi provati sul momento non si trasformino in giudizi limitanti su di sé oppure in pensieri limitanti sulla propria vita. Questi momenti non sono certamente momenti piacevoli eppure anche in questi momenti si può utilizzare la situazione per riuscire a tirare fuori le migliori risorse e per partire per un nuovo capitolo della propria vita più forti e più determinati.

Imparare tanto su di te e su cosa vuoi

Infatti anche dalla fine di una storia si possono tirare fuori consapevolezze importanti che poi potranno essere estremamente preziose per una storia successiva o anche semplicemente per conoscersi meglio e conoscere meglio le proprie verità. Se vuoi confrontarti con me su questo tema o anche se vuoi semplicemente suggerirmi un argomento per i prossimi numeri di questa rubrica puoi fare come gli altri lettori che mi scrivono all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org