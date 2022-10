I cesaroni: ricordi Gabriella, ovvero Rita Savagnone? Eccola oggi

I Cesaroni, ti ricordi di Gabriella, ovvero Rita Savagnone? Eccola oggi: il percorso dell’attrice a distanza di anni dalla fiction Mediaset.

In onda per otto anni a partire dal 2006 e fino al 2014, I Cesaroni è stata davvero una fiction evento per Canale 5; la serie con protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, un teen drama che strizza l’occhio anche alla commedia, ha appassionato milioni di spettatori e lanciato anche vari attori, come ad esempio Alessandra Mastronardi.

Nel cast era però presente anche Rita Savignone, nei panni della mamma di Lucia (Elena Sofia Ricci) Gabriella; ti ricordi di lei e dei suoi simpatici siparietti con Cesare (Antonello Fassari)? Eccola oggi a distanza di anni.

Rita Savagnone ha vestito i panni di Gabriella per tutte e sei le stagioni della fiction, con un ruolo piuttosto importante essendo appunto la madre di Lucia, parte integrante della famiglia allargata dei Cesaroni.

Romana classe ’39, in molti forse non sanno che Rita Savagnone non soltanto è stata sposata con Ferruccio Amendola, ma è anche appunto la madre di Claudio Amendola, mentre nella fiction interpreta sua suocera.

Con Ferruccio si sposa nel ’58, appena diciannovenne, per poi divorziare nel ’71; la sua carriera si è sviluppata specialmente negli anni ’70 e ’80, tra cinema e tv, mentre negli anni ‘2000 è appunto tornata protogonista solamente in progetti del figlio come I Cesaroni e La mossa del pinguino (uscito nel 2014 con la regia proprio di Claudio).

Oggi, la Savagnone ha 83 anni, mentre quando iniziò a vestire i panni di Gabriella ne aveva 67; nel 2019 ha annunciato ufficialmente il ritiro dalle scene, dopo oltre sessant’anni d’attività come attrice e doppiatrice, anche come direttrice di doppiaggio.

Oggi Rita si gode la sua meravigliosa vita, tra famiglia e quotidianità, ripensando sicuramente spesso ad una carriera fantastica; larga parte delle nuove generazioni avrà sempre in mente la sua performance come Gabriella in una fiction davvero mitica.