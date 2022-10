Uomini e Donne, stangate per tre protagonisti tanto amati: a quanto pare non si risparmiano colpi, ecco cosa succede.

Siamo solamente alle prime settimane, ma questa nuova edizione di Uomini e Donne pare essere iniziata davvero col botto; subito protagonista di nuovo Riccardo Guarnieri, tra la chiusura con Ida Platano e la querelle con la nuova tronista Federica Aversano, così come appunto la dama siciliana e il grande ritorno di Roberta Di Padua.

Chiamata in studio per chiarire il suo rapporto con Davide Donadei, Roberta alla fine è rimasta nel parterre ed ha subito attirato l’attenzione di diversi cavalieri; cosa succederà? Intanto, i tre non si risparmiano colpi.

Uomini e Donne: stangate per tre protagonisti tanto amati: Riccardo, Ida e Roberta non si risparmiano colpi

Intervistati da Uomini e Donne Magazine (come riporta anche il sito Gossip e TV) i tre hanno fornito agli spettatori alcuni retroscena; ad esempio, oltre ad essersi detta dispiaciuta per aver visto Chiara soffrire, la Di Padua ha parlato di Riccardo.

“Mi ha dato fastidio perché solo due mesi prima del suo ritorno nel programma mi aveva invitato a Taranto. Comunque non provo più nulla, ora” ha spiegato, chiudendo le porte a qualsiasi ritorno di fiamma col Guarnieri.

Al momento, in studio non sembra però esserci nessun interesse di Riccardo nei suoi confronti, mentre chi è molto preso da lei è Alessandro Vicinanza, che questa estate ha riallacciato i rapporti con Ida.

In ogni caso i due non hanno ripreso la frequentazione ed Ida ha passato un’estate da single, anche alle prese con una gastrite; in molti, come rivelato dalla dama, si sono preoccupati per lei, dallo stesso Alessandro a Armando passando anche per ex-protagonisti come Diego Tavani e Angela Paone.

Frecciatina invece per Roberta: “Secondo me Roberta ha le sue colpe. Ma anche Davide… non poteva evitare? Lei non è fidanzata, certo, ma a mio parere dovrebbe evitare di intromettersi tra le coppie, anche se in crisi“ ha rivelato.

In ogni caso, tra Davide e Roberta secondo Riccardo non sarebbe mai andata: “Credo che lui sia troppo giovane per lei e soprattutto per il vissuto e le responsabilità che ha Roberta“ ha rivelato Riccardo, che si è detto indifferente verso la Di Padua e non ha deciso di corteggiare Federica per non avere “un contentino”.