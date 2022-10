Scopriamo insieme come possiamo realizzare una buonissima cotoletta ma con un ingrediente segreto che ci fa benissimo.

Oggi vogliamo fare una ricetta diversa dal solito che ci permetterà di variare sul nostro menù e che avrà anche un altro ruolo importante, ovvero far mangiare i ceci a tutti, anche ai bambini!

Come sempre noi vi diamo la ricetta base che voi potete personalizzare come meglio credete, quindi non vi preoccupate se c’è qualche ingrediente che non vi piace, ma non ci dilunghiamo troppo e scopriamo cosa ci occorre.

Cotoletta ai ceci: veloce e super proteica

In questo modo possiamo portare in tavola una cena molto leggera e possiamo accompagnare le nostre cotolette con dell’insalata oppure delle ottime patate, o ancora della verdura cotto, creando un pasto velocissimo ma super squisito.

Ecco gli ingredienti per 2 cotolette:

150 grammi di farina di ceci

100 millilitri di acqua

un cucchiaio di pangrattato

un cucchiaio di fecola di patate

paprika quanto basta

sale e prezzemolo quanto basta

Iniziamo quindi con la realizzazione vera e propria dove mettiamo dentro ad un contenitore la farina di ceci, l’acqua, il pangrattato, la fecola, la paprika ed il prezzemolo che avremmo in precedenza tagliato in modo molto fino, e per ultimo un pizzico di sale.

Lavoriamo il tutto con le nostre mani e dovremmo avere un qualcosa di morbido e molto omogeneo, mi raccomando, se risulta troppo compatto aggiungiamo dell’acqua, ed ecco che la cena è praticamente pronta.

Mettiamo un po’ di pangrattato in un piattino ed iniziamo a formare le nostre cotolette che andremmo poi a passare nel pangrattato, mi raccomando schiacciamole per bene al centro, devono somigliare a quelle vere!

Adesso accendiamo il nostro forno a 180 gradi, che deve essere bello caldo quando inforniamo, intanto mettiamo le cotolette su di una teglia, o nella leccarda che avremmo rivestito con la carta da forno e ci mettiamo un filo di olio a crudo sopra.

Dovranno cuocere per circa 45 minuti, unico dettaglio importante vanno girate a metà cottura, in questo modo saranno perfette da tutti i lati, possiamo anche friggerle in olio bollente, così servirà meno tempo e saranno un po’ meno salutari e un po’ più golose!

Finiranno ugualmente nel giro di pochissimo tempo, se le fate più piccole ovviamente ne avrete un numero maggiore, potete aggiungere anche spezie varie nell’impasto, magari anche peperoncino se volete e se non ci sono bambini che le mangiano.

Continuate a seguirci per avere sempre nuove ricette che vi permettono di passare più tempo in famiglia senza dover pensare cosa preparare e fare mille cose diverse!