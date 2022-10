Eros Ramazzotti: gaffe incredibile su di lei

Simpatico errore delle famosissime cantate. Ecco quale gaffe ha fatto sulla figlia Eros Ramazzotti, da non credere

Incredibile gaffe da parte di Eros Ramazzotti. Il famoso cantante e storico ex marito della meravigliosa Michelle Hunziker, è caduto in un simpatico errore che ha fatto sorridere numerosi fan.

Questa volta al centro della scena non c’è un lapsus o una dimenticanza riguardo la storia, ormai passata, tra la presentatrice e il cantante. Eros Ramazzotti ha infatti compiuto una gaffe sua figlia Aurora Ramazzotti. Ecco che cosa ha detto.

Gaffe di Eros Ramazzotti: non ricorda l’età della figlia

Una gaffe incredibilmente divertente quella registrata da Aurora Ramazzotti ai danni di suo padre, Eros Ramazzotti. In diretta su Radio Deejay con Albertino e Nicola Savino, infatti, c’erano il cantante e sua figlia. Ospite della trasmissione, Eros ha parlato della sua vita privata e di alcuni aspetti della sua recente carriera. Ad oggi, infatti, è impegnato con la presentazione del suo nuovo tour mondiale e del prossimo album, che lo tengono molto impegnato.

Ma a conquistare grandissima attenzione da parte del pubblico è stata certamente la notizia della bellissima Aurora Ramazzotti, che ha dichiarato di essere incinta. Finalmente, infatti, Eros diventerà nonno per la prima volta. Il cantante è molto contento della relazione tra sua figlia e Goffredo, ma forse l’emozione deve aver giocato brutti scherzi. Durante il programma, infatti, Eros ha commesso una divertentissima gaffe ai danni di sua figlia Aurora.

È stata la stessa figlia d’arte a pubblicare su Instagram un video che riprende il momento in cui suo padre, mentre è intervistato a Radio Deejay, compie il divertente errore. Ad un certo punto Albertino ha chiesto al cantate: “Aurora quanti anni ha?”.

Sarà stata certamente l’emozione, ma la domanda deve aver spiazzato il cantante, che in un primo momento ha dimenticato la giusta risposta. Divertita e per nulla offesa, Aurora ha ripreso la scena, mentre il padre ha risposto in maniera insicura: “Mmm…vent…sei…sette”. Un errore incredibile, dato che la bellissima Aurora Ramazzotti ha 25 anni, mentre tra qualche mese ne compirà 26.

“Lo amo” ha commentato divertita Aurora sul suo profilo Instagram. Nello studio ha urlato “Papa!”, evidenziando il palese errore commesso dal cantante, il quale potrà sicuramente farsi perdonare).