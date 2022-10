McDonald’s punta tutto sul ricordo_ ecco cosa sta per uscire!

Negli Stati Uniti il colosso alimentare McDonald’s ha lanciato un nuovo Happy Meal dedicato agli adulti. Con la presenza del solo cibo tipico del marchio, ma anche delle “vecchie” mascotte rivisitate.

Si tratta di una confezione speciale. All’ interno della confezione vi è un hamburger o McNuggets, delle patatine, una bibita e il giocattolo o mascotte del momento. Ma adesso si punta a fare qualcosa di ancora più originale, ossia lanciare un Happy Meal per adulti.

Si tratta di una edizione limitata negli Usa, disponibile da oggi e fino a fine mese di ottobre. In effetti in questo modo si punta sul fattore “nostalgia”. Questa è una strategia di marketing che le aziende usano spesso. Un ritorno al passato per agire sulla psicologia dei clienti.

La scatola dei ricordi

Una strategia che il colosso americano utilizza per carpire l’attenzione e il cuore di coloro che ancora ricordano il tempo in cui da bambini andavano a mangiare nei fast food. In effetti vecchie e nuove generazioni hanno almeno una volta nella vita gustato i prodotti McDonald’s Un tuffo nel passato per le vecchie generazioni, grazie a questa idea simpatica che il colosso americano ha avuto. Nello specifico all’ interno delle confezioni i consumatori trovano e riscoprono a sorpresa e con nostalgia il loro passato. Si tratta di un Happy Meal, che si troverà disponibile fino a un periodo limitato ossia la data del 30 ottobre. Tutti sono curiosi di sapere, cosa si troverà all’interno della confezione. Nello specifico i prodotti all’interno della Cactus Plant Flea Market Box saranno presenti anche un Big Mac o un Chicken McNuggets da 10 pezzi, oltre a una bibita e patatine fritte.

I giocattoli hanno delle versioni ridisegnate. Si tratta delle famose mascotte di McDonald’s, tra cui Grimace, Hamburglar e Birdie, oltre a una nuova mascotte chiamata Cactus Buddy. Per attuare la realizzazione di questi originali Happy Meal per adulti, McDonald’s ha avviatouna collaborazione con la Cactus Plant Flea, famoso marchio di streetwear. Siete curiosi allora di scoprire queste belle novità? magari gustando del cibo, diverso dal solito, ma che è sempre originale, a tutte le età a questo punto.