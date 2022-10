“Non ho nessuno con cui sfogarmi!” Capita a tantissime donne, la soluzione è a portata di mano

Avere qualcuno con cui sfogarsi e con cui confrontarsi è veramente molto importante nella vita.

Grazie per tutte le email che mi inviate all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org è sempre un piacere rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità.

L’uomo è per definizione un animale sociale e quindi ha assolutamente bisogno di relazionarsi. Relazionarsi e confrontarsi con l’altro è qualche cosa di molto bello ma anche di molto utile.

Sfogarsi è importantissimo

Quando poi si ha qualcosa che ci fa soffrire, potersi sfogare con qualcuno è veramente importantissimo.

Infatti avere qualcuno con cui sfogare rabbia e frustrazioni ci aiuta non soltanto a sentirci meglio nell’immediato, ma ci aiuta anche a riconquistare un poco di equilibrio e di distacco. Infatti dopo aver esternato tramite il linguaggio la sofferenza che abbiamo dentro, riusciamo anche ad affrontarla in un modo più costruttivo. Eppure tantissime persone si lamentano del fatto che non hanno nessuno con cui sfogarsi. Alle volte questo può essere dovuto al fatto che queste persone vivono sostanzialmente isolate, magari per ragioni di lavoro. Infatti tante persone magari per ragioni lavorative o per altri motivi si ritrovano in un contesto nel quale sostanzialmente hanno pochi o nessun amico.

Una sana distanza da ciò che ti fa soffrire

Altre volte invece questa difficoltà a potersi sfogare, nasce proprio dal tipo di relazioni che queste persone hanno. Oppure potrebbe anche nascere da una naturale ritrosia a trasmettere all’altro i propri problemi e le proprie frustrazioni. In ogni caso se tu in questo momento ti senti impossibilitata o impossibilitato a sfogare le frustrazioni o le sensazioni che provi devi sapere che questo non ti sta facendo bene. Infatti sfogarsi è veramente importante ma è anche piacevole perché dopo che ci si è sfogati e dopo che si raccontano tutte le cose che non vanno nella propria vita, ecco che tutto appare un po’ più semplice e si riescono anche a prendere le distanze meglio.

Entrare in contatto con voi è sempre un piacere

Se hai voglia di fare quattro chiacchiere con me puoi scrivermi anche subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org E’ sempre un piacere entrare in contatto con voi e rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità. Quando mi scrivete, lo fate per i motivi più diversi. Alcuni vogliono un percorso di coaching personalizzato, ma altri, appunto, vogliono solo avere un piccolo momento di sfogo. Per me leggervi è comunque un piacere ed una piacevole occasione di crescita.