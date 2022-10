Il potere segreto che può aiutare la tua mente a raggiungere qualunque traguardo e che non stai usando

La tua mente ha un potere segreto che può aiutarti a raggiungere qualsiasi traguardo tu ti prefigga ma che purtroppo attualmente non stai usando.

Se vuoi creare con me un percorso di crescita che ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi personali scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org .

Potrà un po’ sorprenderti sentire parlare di poteri segreti della mente ma non c’è nessuna magia in gioco, si tratta solo di scienza.

Il grande potere che non stai usando

Infatti la tua mente ha le potenzialità per consentirti di raggiungere qualsiasi traguardo. Cerchiamo di capirci meglio. Esistono dei traguardi che tu ritieni alla tua portata.

Poi esistono dei traguardi che tu ritieni assolutamente impossibili. Eppure molti di quei traguardi che tu ritieni impossibili in realtà sono perfettamente alla tua portata ma tu ti stai autocondizionando a pensare che non lo siano. Non hai idea di quanta parte della tua mente sia attualmente impiegata a convincerti che hai meno potenzialità di quante tu non ne abbia in realtà. Infatti è assolutamente normale che gli individui abbiano delle convinzioni limitanti che li bloccano.

Le convinzioni che ti bloccano

Queste convinzioni limitanti non sono altro che una specie di software che girano nella tua mente e che hanno semplicemente il compito di convincerti che tu hai meno risorse di quanto tu non abbia in realtà. Ma perché la tua mente cerca di limitare se stessa e le sue potenzialità? Sono state probabilmente le esperienze dell’infanzia a crearti tutta una serie di limitazioni. Questo in realtà capita a tantissimi individui, anzi è estremamente diffuso. Nella maggior parte delle persone ci sono tutta una serie di credo limitanti che li vincolano pesantemente.

Se credi davvero nelle tue potenzialità le sblocchi

Ci sono degli interessantissimi esperimenti scientifici nei quali le persone sono state convinte di avere grandi doti e grandi talenti e poi straordinariamente sono riuscite effettivamente a mettere in campo questi talenti nella realtà. Quindi la convinzione personale gioca un ruolo determinante. Se vuoi capire come rimuovere dalla tua mente quei blocchi piccoli e grandi che ti stanno condizionando ma soprattutto che ti stanno limitando, la prima cosa è analizzare tutte quelle convinzioni negative che hai su di te con freddezza. Se le analizzi a fondo ti accorgerai che in realtà sono molto arbitrarie. Confrontati subito con me su questo tema scrivendomi all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org . Sarà un piacere valutare insieme tutta quella serie di credo limitanti che attualmente ti stanno bloccando e ti stanno impedendo di raggiungere traguardi piccoli e grandi.