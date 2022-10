Grande Fratello 7: è successo anche questo, aiuto!

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poche settimane e diversi scandali sono già avvenuti. Da non credere!

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poche settimane e nel giro di pochi giorni ha mostrato i primi segni di cedimento; parliamo infatti di uno scandalo diverso, il quale non ha niente a che fare con intrighi e dissapori, si tratta di qualcosa di molto più profondo. Il caso Marco Bellavia ha suscitato notevole indignazione da parte del pubblico a casa, il web si è pertanto scatenato sul web, intimando circa la squalifica di diversi membri del cast.

Nel corso dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha espresso ai coinquilini della casa tutta la sua disapprovazione e soprattutto l’orribile atteggiamento di indifferenza nei confronti di un uomo che aveva bisogno di aiuto. Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini sono stati quindi squalificati, ma a quanto pare questo non basta. Secondo i telespettatori, anche Gegia, Charli Gnocchi e Carolina Marconi avrebbero dovuto lasciare la casa. Non ci troviamo di fronte ad un caso di antipatia, bensì di veri e propri atti di bullismo. Questa conclusione ha portato gli sponsor della trasmissione ad abbandonare completamente il Grande Fratello.

Grande Fratello 7: gli sponsor indignati si dissociano

Per la prima volta nella storia del programma, gli sponsor della trasmissione hanno deciso di dissociarsi assolutamente dai fatti accaduti all’interno della casa. Marco Bellavia ha rinunciato alla sua esperienza perché vittima di un branco insensibile e crudele, un branco costituito da individui che non hanno avuto la capacità di comprendere il dolore di un uomo sofferente. Gli sponsor pertanto hanno deciso di allontanarsi dalla trasmissione Mediaset.

“Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione” – sono state le parole dell’azienda – “Ci dissociamo, ovviamente, da ciò che accade dentro la casa del GF Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano”. Dichiarazioni forti che includono inevitabilmente anche la redazione del Grande Fratello Vip, responsabile di non essere intervenuta immediatamente e complice dell’abbandono definitivo di Marco Bellavia. Di conseguenza, ad Amica Chips è susseguito un altro comunicato ufficiale da parte di TooA – società produttrice di macchine per il gelato.

“La società è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset” – brutte notizie per la trasmissione – “prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA”. Insomma, l’abbandono di Marco Bellavia si è trasformato in una vero e proprio caso sociale al quale occorre porre rimedio. Cosa succederà nelle prossime settimane? Il Gf Vip chiuderà i battenti? Staremo a vedere.