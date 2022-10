Gestire i ricordi è fondamentale: il passato influenza continuamente il tuo presente

Potrà sembrarti strano parlare sentir parlare di gestione dei ricordi. Eppure gestire i ricordi nel modo giusto è assolutamente fondamentale.

Scrivimi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org per creare insieme un percorso personalizzato che possa aiutarti a raggiungere tutti i tuoi traguardi.

Tu hai un passato esattamente come ce l’hanno tutti gli altri. Tuttavia il modo in cui ricordi gli eventi del passato e soprattutto il modo in cui giudichi gli eventi del passato ha un peso tremendo nella vita che vivi oggi. Lo stesso evento può essere giudicato in modo positivo o negativo.

Il tuo passato è come lo interpreti

Certo, esistono eventi così terribili e drammatici che è veramente difficile giudicarli in modo positivo.

Però in linea di principio il giudizio che dai su tutti gli eventi della tua vita ha un peso enorme sul modo in cui tu ti vedi oggi e soprattutto sul modo in cui tu ti comporti oggi. Infatti la ricostruzione che tu fai della tua vita passata è un fenomeno piuttosto arbitrario. E’ vero che quello che ti è successo è un fatto oggettivo ma il modo in cui lo vivi e le colpe o i meriti che ti dai sono determinanti nella vita di oggi. Quando tu ripensi al tuo passato ritieni come fanno tutti di vederlo in modo chiaro ed obiettivo.

Rielaborare il passato è fondamentale

Quasi nessuno in realtà vede il proprio passato in modo chiaro ed obiettivo e molti lo vedono attraverso una specie di lente deformante che spesso può essere estremamente limitante. È molto probabile infatti che tu attribuisca ad eventi del tuo passato una lettura molto più negativa di quella che si potrebbe dare. Se ci sono alcuni eventi del tuo passato che pesano sul tuo presente e che lo limitano potresti anche non rendertene conto. Sei probabilmente consapevole del fatto che hai una visione molto pesante di alcuni eventi del tuo passato ma magari non ti rendi conto del fatto che stanno limitando il tuo presente.

Cambia il passato per cambiare vita

Oppure sei convinto che un evento del tuo passato non possa che essere giudicato in un modo molto negativo ma invece queste è solo una idea arbitraria. Se vuoi valutare con più freddezza questi temi fai come gli altri scritti lettori che mi scrivono regolarmente questo indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org Il bello di questa rubrica è che è una rubrica interattiva e ci consente di entrare proprio in contatto .