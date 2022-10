Harry e William: finalmente la verità sul loro litigio

Sono in molti a chiedere informazioni precise su quello che è successo. Ecco finalmente la verità sul litigio di Harry e William

Con la scomparsa della storica e lungimirante regina Elisabetta II, si è tornati a vedere insieme la famiglia reale al completo. Lo svolgimento delle esequie, infatti, ha permesso il ritorno della chiacchieratissima coppia formata da Harry e Meghan. Ma questa volta a far parlare non sono i due “esiliati”.

Ora i duchi di Sussex vivono e lavorano in America e non fanno più parte della quotidianità della famiglia reale nel Regno Unito, e i Fab Four sono il Re Carlo III, insieme alla regina consorte e gli ex duchi di Cambridge, ora eredi al trono. Tuttavia, sono davvero in molti a chiedere informazioni precise su quello che è successo tra i fratelli reali. Ecco finalmente la verità sul litigio di Harry e William.

Ecco la verità sul litigio tra Harry e William

L’ingresso della splendida Meghan nella famiglia reale non passò di certo inosservato. L’affascinante consorte di Harry (il figlio reale spesso bollato come “il più ribelle dei due”) ha cambiato di molto gli equilibri in casa. A seguito delle scelte di Harry, infatti, insorsero parecchi malumori ed ostilità tra i membri della Royal Family, in particolare con suo padre, ora Re Carlo III e la sua defunta nonna, Elisabetta III.

Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni il nuovo Re del Regno Unito starebbe lavorando per calmare gli animi e ricucire le spaccature familiari. Certo non è un grande alleato ciò che è stato scritto all’interno del libro di Valentine Low, all’interno del quale si promette di svelare particolari retroscena che hanno protagonisti proprio la famiglia reale.

L’opera, dal titolo “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crow” promette di essere esplosiva per quanto riguarda le rivelazioni e indiscrezioni all’interno della famiglia del Re. Il libro avrà come oggetto principale alcuni episodi risalenti al 2019, dopo che i duchi di Sussex, mentre erano in tour nel Sudafrica, avevano deciso di rilasciare un’intervista al Sun, la quale provocò un forte litigio tra Harry e William.

Dunque, si attende l’uscita ufficiale del libro, che promette di svelare informazioni delicate proprio sul litigio dei due fratelli, mostrando ai lettori il motivo del silenzio che c’è ora tra i due.