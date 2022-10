Risparmiare: la migliore regola da seguire che funziona

Se vuoi ridurre gli sprechi e proteggere i tuoi soldi, ti mostriamo la regola da seguire per risparmiare in maniera ottimale

In un periodo particolarmente difficile dove i costi aumentano a dismisura ovunque e il potere d’acquisto delle famiglie si riduce in maniera pericolosa, trovare metodi ok che protegge il proprio portafogli diventa fondamentale.

È molto importante, infatti, fare attenzione ad evitare gli sprechi e ottimizzare i consumi, non solo energetici, ma anche e soprattutto economici e di spesa. Ecco, quindi, qual è la regola da seguire per risparmiare in maniera efficace.

Ecco la regola per risparmiare

Gestire in maniera efficace le nostre finanze è certamente il miglior modo per risparmiare denaro ed evitare sprechi, ma come fare? Sul web e sulle app store esistono centinaia di applicazioni che permettono di realizzare piani di risparmio complessi e a volte per nulla semplici da seguire. Tuttavia, in questo articolo vogliamo mostrarti la regola per risparmiare in maniera più semplice.

Si tratta del metodo del 50/30/20. Si tratta di un segreto molto semplice e intuitivo da attuare che aiuta a risparmiare e gestire le proprie spese. In questo modo, infatti, potrai sapere quanto devi mettere da parte e quanto potrai dedicare alle spese varie durante tutto il mese. Avendo sott’occhio il tuo budget disponibile, potrai infatti ottimizzare i consumi ed evitare gli sprechi.

Con la regola del 50/30/20 potrai ottenere risparmi effettivi e molto corposi, semplicemente attuando delle piccole modifiche alle tue abitudini. Lo scopo principale è quello di dividere le entrate mensili in tre categorie: il 50% da dedicare alle necessità, il 30% per lo svago e le spese varie e il 20% per il risparmio effettivo o il pagamento di mutui o debiti.

Suddividendo in questo modo il proprio budget mensile, sarà possibile ottimizzare i consumi in maniera eccellente, tenendo sempre sott’occhio il proprio denaro. Basterà infatti agire su queste tre categorie, in modo da risparmiare fatica e tempo per programmare ogni intenzione di acquisto all’ultimo momento.

La regola del 50/30/20 è stata presa in considerazione la prima volta all’interno del libro “All your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”, realizzato dalla senatrice democratica Elizabeth Warren, professoressa di diritto commerciale ad Harvard.

Dunque, si tratta di un metodo altamente efficace che ti permetterà di risparmiare ottimizzando il proprio budget. Potrai inoltre modificare leggermente le cifre delle tre porzioni di suddivisione del denaro, in base alle speciali esigenze.