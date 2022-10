Pensione: ecco come potresti aumentarla

In pochi conoscono questo trucco infallibile per aumentare la pensione. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Avete mai sentito parlare dei contributi volontari? Si tratta di un versamento volontario che può aiutarci ad aumentare la nostra pensione di vecchiaia. Proprio questa operazione consentirebbe di alzare tale importo, ma è davvero conveniente? Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa fare.

Chi versa il contributo volontario può ottenere due vantaggi, in primis ci consente di raggiungere tale diretto e poi ci permette di alzare l’importo della pensione. Purtroppo, sappiamo tutti che se non si raggiungono i 20 anni di contributi possiamo dire addio per sempre alla pensione.

Ma attenzione, è davvero conveniente scegliere il versamento volontario per aumentare l’importo della pensione? La prima cosa da sapere è che i contributi volontari possono essere versati solo quando abbiamo cessato o interrotto un attività lavorativa.

Ma non solo, questa operazione può essere fatta anche se si ha un lavoro part-time. Detto questo, si intuisce che non tutti avranno la possibilità di effettuare un versamento volontario e quindi di alzare l’importo della pensione.

Un altro dato interessante riguarda l’importo che si dovrà pagare, poiché si tratta di una cifra variabile lavoratore a lavoratore. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona.

Vuoi aumentare l’importo della pensione? Ecco tutto quello che c’è da sapere