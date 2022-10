L’energia per cambiare la tua vita è sempre disponibile dentro di te: sbloccala e cambi tutto

Dentro di te hai delle risorse interiori che sono molto più forti di quanto tu non creda.

La maggior parte delle persone sottovalutano enormemente le proprie risorse interiori.

Vali più di quel che credi

Alle volte paradossalmente sono proprio le persone che appaiono più sicure di sé e anche più arroganti ad avere in realtà una considerazione reale molto bassa delle proprie risorse interiori.

Tutta una serie di eventi capitati nell’infanzia o magari anche dopo possono averti convinto che hai delle risorse interiori, delle capacità e dei talenti veramente limitati. Questa convinzione è assolutamente erronea perché tutti gli esseri umani hanno delle grandissime capacità, dei grandissimi talenti e delle grandissime risorse interiori. Gli esperimenti scientifici hanno dimostrato innumerevoli volte come le persone con una giusta motivazione possano tirare fuori delle risorse interiori veramente incredibili.

Le tue potenzialità sono in gran parte inesplorate

La scienza ormai da tempo ha dimostrato che le convinzioni profonde e le motivazioni profonde riescono a tirare fuori veramente il meglio da qualsiasi essere umano. Di conseguenza se sei convinto di valere poco e sei convinto di avere delle scarse risorse interiori da mettere in campo nei momenti magari anche più duri della vita devi comprendere che queste tue convinzioni profonde ti stanno molto limitando. Anche semplicemente il prendere familiarità col fatto che il nostro cervello è sempre modificabile ti può aiutare tantissimo a trovare fiducia in te stesso e soprattutto fiducia nella tua capacità di evolverti e ad adattarti a nuove situazioni. I pensieri limitanti che hai su te stesso sono una vera e propria zavorra e devi liberartene.

Consapevolezza ed interazione

