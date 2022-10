Scopriamo insieme come possiamo realizzare una buonissima ricetta con la zucca, ovvero il prodotto per eccellenza della stagione.

Ci piace tanto cucinare ma non abbiamo voglia di dover passare troppo tempo davanti ai fornelli, ecco perchè vi indichiamo sempre ricette veloci e che vanno bene per tutta la famiglia, come il dolce di oggi.

In quanti sanno che possiamo mettere la zucca anche in un dolce? Non tutti e noi oggi vi vogliamo far scoprire questa prelibatezza che possiamo sempre modificare con aggiunta di codette colorate, frutta secca, o quello che preferiamo.

Pan dolce alla zucca: zero zuccheri ma buonissima!

Può far strano avere un ortaggio nel dolce ma ci sono tantissime ricette che possiamo fare, anche perchè oggi resteremo molto leggeri perchè non c’è lo zucchero e possiamo usarlo anche come dolce, mettendo sopra del formaggio, quindi ha mille utilizzi!

Non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a scoprire insieme come si realizza e cosa ci occorre:

150 grammi di farina di avena

300 grammi di zucca

50 grammi di albume

30 grammi di gocce di cioccolato fondente

20 grammi di latte

1 fialetta di aroma di vaniglia

1 bustina di lievito vanigliato

farina e burro q.b. per infarinare lo stampo

Ovviamente, se vogliamo usarlo in versione salata togliamo le gocce di cioccolato e tutto quello che riguarda la vaniglia usando anche il normale lievito, un piccolo trucchetto possiamo anche congelarlo ed utilizzarlo un po’ per volta.

Ma iniziamo con la sua preparazione vera e propria, come prima cosa dobbiamo cuocere in forno la zucca, in questo modo perderà tutta la sua acqua, quando è pronta prendiamo solamente la polpa e la facciamo diventare una sorta di pure con il mixer.

Prendiamo quindi un contenitore bello alto e ci mettiamo dentro i nostri albumi che andremmo a montare a neve bella ferma mi raccomando, fate sempre la prova capovolgendo il contenitore.

Adesso passiamo al prossimo passo, prendendo un’altro contenitore dove mettiamo dentro la farina, il lievito, il latte e l’aroma di vaniglia, lavoriamo il tutto fino a quando non diventa bello liscio e molto omogeneo, solamente adesso mettiamo anche la purea di zucca e continuiamo ad amalgamare.

Potrebbe sembrare molto compatto il nostro impasto, ma è giusto così, adesso è il turno degli albumi, procediamo mettendo poi anche le gocce di cioccolato facendo però massima attenzione a non smontarlo.

Il gioco è fatto, dobbiamo prendere il nostro stampo ed imburrarlo e poi aggiungere la farina, togliendo ovviamente quella in eccesso, inseriamo il nostro composto e mettiamo ancora qualche goccia di cioccolato.

Lasciamo cuocere, quando è caldo il forno a 180 gradi per circa 20/30 minuti, ovviamente prima di sfornarlo facciamo sempre la prova con lo stecchino, in caso lasciamo altri 5 minuti.

Il Pan dolce alla zucca è pronta sia se lo facciamo in versione salata che dolce e tutti apprezzeranno non riconoscendo nemmeno che al suo interno non c’è zucchero troviamo la zucca! Continuate a seguirci per avere sempre delle ricette particolari e buonissime.