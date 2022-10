Marco Columbro: oggi è un’altra persona, ecco cosa fa

Il presentatore è ormai da molto lontano dalla tv, ma oggi è un’altra persona. Ecco che cosa fa oggi Marco Columbro

È un periodo abbastanza lungo quello che (non) ha visto Marco Columbro lontano dalle trasmissioni televisive come invece ci aveva abituato. Tanti telespettatori e fan del conduttore, infatti, si chiedono da tempo che fine abbia fatto il comico e presentatore italiano.

L’artista sembra ormai lontano dai riflettori della televisione italiana e pare abbia deciso di non tornare sui suoi passi. Eco, quindi, che cosa fa oggi Marco Columbro e com’è cambiata la sua vita negli anni.

Ecco che cosa fa oggi Marco Columbro

Nel corso di un’intervista realizzata con Lorella Cuccarini sul suo nuovo format, “Un caffè”, Marco Columbro è tornato a parlare di quella che è la sua attuale carriera televisiva e quelle che sono le sue scelte. Nell’intervista ha infatti spiegato quelle che sono le sue decisioni riguardo il mondo della televisione e dello spettacolo.

Nell’intervista, infatti, Marco Columbro ha spiegato che cosa fa oggi e come impiega il suo tempo libero. Il comico, attore e presentatore italiano ha spiegato alla Cuccarini il motivo per cui si vede sempre spesso in tv. Durante l’intervista, infatti, ha rivelato come la sua voglia di fare televisione sia diminuita sempre di più con il passare del tempo.

“Ho voglia di fare altre cose – ha affermato il conduttore – Quello che ho fatto nello spettacolo ormai l’ho fatto, è inutile rifare le stesse cose”. L’affermazione sa tanto di annuncio di addio alla televisione, almeno per quanto riguarda le partecipazioni fisse alle trasmissioni televisive. Il conduttore ha infatti deciso di non apparire più con la stessa regolarità di prima, prendendosi dello spazio per sé stesso.

Oggi Marco Columbro ha 72 anni e ha deciso di cambiare vita mettendo un po’ da parte il mondo della televisione per dedicarsi ad altre attività e interessi. Con il passare degli anni il conduttore è cambiato moltissimo, soprattutto per via dei segni del tempo.

Ma adesso ha deciso di mettere da parte (per un po’ o in maniera definitiva, non si sa) quello che è stato il suo principale lavoro e dedicarsi alla scrittura. Alla fine dell’intervista, infatti, ha dichiarato di aver scritto un libro in uscita a fine anno, “Il Risveglio di Parsifal”.