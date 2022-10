Insalata in busta al supermercato_ massima attenzione a questo dettaglio!

Un prodotto molto acquistato nei supermercati è l’insalata in busta, attenzione ad alcuni dettagli del sacchetto o comunque presenti sulla confezione, dato che sono importanti per determinare la sicurezza del prodotto.

Sicuramente si consiglia sempre di acquistare l’insalata sciolta, ossia non confezionata in appositi sacchetti. Se non è possibile, assicurarsi di fare attenzione ad alcuni dettagli importanti che ne determinano le caratteristiche.

Sappiamo che si sono verificati spesso dei casi di contaminazione delle insalate da parte di batteri o altri microrganismi. Fortunatamente sono dei casi sporadici che si sono verificati negli ultimi anni. Eppure il rischio c’è e dobbiamo sempre essere vigili durante i nostri acquisti.

A cosa prestare attenzione

Sono stati analizzati recentemente tre campioni d’insalata sfusa e tre d’insalata già imbustata. Il dato importante è che le insalate in busta risultano meno contaminate da microrganismi rispetto a quelle sfuse. Questo significa che sono molto controllate, proprio perché imbustate e non sfuse il controllo è maggiore. Esiste un altro problema, ossia quello dei pesticidi, quindi a questo proposito scegliamo le insalate biologiche, che sicuramente sono maggiormente salutari per noi. Ci sono anche alcuni aspetti della confezione di cui dovremmo tener conto al momento della scelta quando siamo al supermercato e dobbiamo acquistare il prodotto. Analizziamoli nel dettaglio e cerchiamo di prestare attenzione quando siamo al supermercato, anche se abbiamo poco tempo, assicurarci di effettuare la giusta scelta dell’insalata in busta.

Fondamentale e importante controllare questi dettagli che ci aiutano a non avere dei rischi: la confezione deve essere sigillata e integra; la confezione non deve essere gonfia; controllare sempre la data di scadenza; controllare sempre che il prodotto sia effettivamente già lavato. Fondamentale da sottolineare per tutti i consumatori d’insalata in busta è che una volta acquistata l’insalata confezionata, è preferibile consumarla il prima possibile.

Evitare quindi di lasciarla in frigo per diversi giorni, il rischio che il prodotto si deteriori è alto. A questo punto ricordiamo sempre di osservare con attenzione la data di scadenza riportata sulla busta e mai andare oltre la stessa. Molti preferiscono acquistare insalata sfusa, dato che risulta essere più economica e sostenibile, attenzione però a lavare il prodotto sempre accuratamente prima del consumo.