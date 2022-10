Kledi e Maria De Filippi: finalmente la rivelazione dopo anni

Dopo un silenzio che ha scatenato la curiosità e le congetture dei fan, Kledi ha spiegato aspetti interessanti del suo rapporto con Maria De Filippi

Che fine ha fatto Kledi di Amici di Maria De Filippi? Sono certamente in moltissimi a farsi questa domanda dopo aver visto per anni Amici e per un lungo periodo il ballerino esibirsi in maniera leggiadra ed elegante nei pomeriggi (e durante i serali) in cui andava in onda lo show.

Tuttavia, dopo una partecipazione condita da un successo incredibile, le strade di Kledi e Maria De Filippi si sono improvvisamente separate, lasciando tutti i telespettatori e appassionati senza parole. Ma ad intervenire sulla questione è stato lo stesso ballerino, il quale ha spiegato il motivo della separazione. Ecco che cos’ha detto Kledi su Maria De Filippi.

Ecco la rivelazione di Kledi su Maria De Filippi

Se, anni fa, ai telespettatori della Mediaset si fosse chiesto qual sarebbe stato il primo ballerino che li venisse in mente, in moltissimi avrebbero certamente risposto “Kledi”. Si tratta dello storico ballerino che conquistò un enorme successo grazie alla sua bravura e leggerezza nel ballo, tanto da diventare un simbolo del programma di Maria De Filippi “Amici”.

Kledi Kadiu è stato uno degli artisti maggiormente accostati alla carriera dell’intramontabile Maria De Filippi. Il ballerino è riuscito ad entrare nel cuore dei telespettatori grazie alla sua simpatia e, soprattutto, immensa bravura. Tuttavia, dopo un’intensa e splendida collaborazione professionale, le strade di Maria De Filippi e Kledi si sono separate. In particolare, quest’ultimo ha deciso di abbandonare lo show, ma perché? A fare delle rivelazioni importanti su Maria De Filippi è stato proprio Kledi.

Intervistato nel noto programma di Rai 3, “Che Tempo Che Fa”, Kledi Kadiu ha parlato con Fabio Fazio della sua carriera a Mediaset, soffermandosi spesso sul suo rapporto con Maria De Filippi. Il ballerino di origini albanesi ha raccontato come sia iniziata la sua carriera, spiegando che era stato notato dalla stessa De Filippi durante le prove della trasmissione “Buona Domenica”.

Tuttavia, dopo un’intensa collaborazione professionale, il ballerino ha deciso di lasciare la trasmissione Amici. Kledi ha infatti spiegato il motivo: Semplicemente ho cambiato città – ha affermato – e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”.