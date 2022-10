Enrico Brignano: Bianca Pazzaglia, la sua bellissima prima moglie, eccola

Non tutti conoscono alcuni aspetti della vita privata del comico. Ecco chi è la prima moglie di Enrico Brignano: Bianca Pazzaglia

Enrico Brignano è uno dei comici italiani più apprezzati e influenti del mondo dello spettacolo e della televisione. La sua simpatia è travolgente ed è riuscito a conquistare una grandissima popolarità a seguito dei suoi spettacoli teatrali e dei famosissimi sketch comici e divertenti diffusi sul web.

Solo nei mesi scorsi era stato vittima di un divertentissimo scherzo da parte delle Iene, in cui era stato messo in scena un finto furto della sua amatissima barca. Ma siete sicuri di conoscere tutto della vita privata del comico? Ecco, infatti, chi è la prima moglie di Enrico Brignano: Bianca Pazzaglia.

Ecco chi è Bianca Pazzaglia, la prima moglie di Enrico Brignano

La prima moglie di Enrico Brignano è stata Bianca Pazzaglia. I due sono stati insieme per molto tempo, fino alla decisione di sposarsi per poi divorziare dopo alcuni anni. La bellissima Pazzaglia è nata a Roma nel 1966, ma non si conosce l’esatto giorno della sua nascita. Oggi a 56 anni ed è una delle donne che è riuscita a far battere il cuore del famoso comico.

Bianca è una ballerina professionista e ha partecipato, come il suo ex marito, in molti programmi televisivi del mondo dello spettacolo italiano. Ha infatti lavorato durante il Panariello show e il famosissimo e amatissimo Festival Bar, un festival della musica pop che si svolgeva durante il periodo estivo sulle reti Mediaset. Ma non solo, è anche un’istruttrice di pilates e nel 2015 ha fondato Just Barre, un portale che permette di seguire i corsi di pilates online.

Enrico Brignano e Bianca Pazzaglia si sono conosciuti grazie al loro lavoro e hanno deciso di sposarsi nel 2008. Il loro matrimonio è durato circa 5 anni e nel 2013 hanno deciso di divorziare. I due non hanno avuto figli e sono sempre stati molto riservati, facendo attenzione a non esporsi troppo sotto i riflettori.

“Tra me e lei le cose non sono andate bene – aveva detto Brignano in un’intervista – Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”.