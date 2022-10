Doc 3 – Nelle tue mani, questo è veramente troppo: arriva la lamentela da parte di una fan che a quanto pare non concorda…ecco che succede.

Doc – Nelle tue mani è diventata sin da subito una serie evento, affermandosi tra le fiction di maggior successo degli ultimi tempi in casa Rai; il medical drama ha convinto tutti quanti ed ha raccolto popolarità in tutto il mondo.

Per questo, i fan sono in trepidante attesa della nuova stagione, la terza, anche se pare che le cose non siano così lineare come forse in molti si aspettavano; arrivano le lamentele dirette di una fan in merito.

Doc 3-Nelle tue mani, questo è veramente troppo: lo sfogo di una fan

L’attesa per i nuovi episodi della fiction è davvero grandissima, ma stando a quanto rivelato da Luca Argentero in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni (ripresa dal sito Gossip e TV) gli spettatori non avranno modo di vedere la nuova stagione almeno fino al 2024.

“Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie son lunghissime” ha spiegato l’attore protagonista e neo-conduttore di Striscia la Notizia. Sulla rubrica di Alessandro Cecchi Paone per NuovoTV però (come riporta il sito La Nostra TV) una fan si è sfogata circa quest’attesa che, secondo lei, è davvero eccessiva.

“Non le sembra uno slittamento eccessivo? Come mai ci sono tempi così lunghi tra una stagione e l’altra? Io sono innamorata di questa fiction e l’idea di aspettare non mi piace“ il contenuto del messaggio, che pare sia condiviso anche da altri telespettatori.

In ogni caso, Cecchi Paone sembra aver difeso la produzione della fiction, spiegando come è necessario attendere per avere un prodotto di qualità e non bisogna essere dei fan impazienti. “Per fare una buona fiction servono tempo e cura. E Doc non è una soap, che invece si gira in fretta e in serie” la sua risposta.

Ai fan, che gli piaccia o meno, non resta comunque che attendere; le aspettative per la terza stagione sono sicuramente altissime, alla produzione il compito di non deluderle e di ripagare i telespettatori (comunque molto fiduciosi) dell’attesa.