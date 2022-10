Broccoli: hai sempre sbagliato ecco come eliminare veramente i vermi e non solo

Broccoli, probabilmente hai sempre sbagliato a pulirli: ecco come eliminare veramente i vermi e non solo in modo pratico.

Originaria dell’antica Roma, i broccoli sono davvero molto consumati, specie in questa stagione; sono diverse le ricette che si possono fare con questa pianta, di cui si mangiano le infiorescenze ancora mature.

Ma sei sicuro di pulirli e lavarli nel modo giusto? Forse, senza accorgertene, hai sempre sbagliato metodo: ecco come eliminare veramente i vermi e non solo in modo molto pratico.

Broccoli, probabilmente hai sempre sbagliato a pulirli: ecco come eliminare veramente i vermi e non solo, il metodo

Può capitare, specie se acquistiamo dei broccoli biologici, che le verdure contengano dei piccoli vermi, dei bruchi oppure dei parassiti che attaccano la pianta e rimangono al suo interno quando viene colta.

Niente di così preoccupante, ma di certo non vogliamo questi parassiti nei nostri piatti; meglio quindi lavare accuratamente i broccoli, anche se non basta sciacquarli solamente sotto l’acqua corrente.

Come riporta il sito GreenMe infatti, esiste un procedimento che ci permette di igienizzarli al meglio. Per prima cosa, prima di lavarli, va tagliata ed eliminata la parte più dura del fusto, mentre il restante pezzo della verdura va diviso.

Il gambo può infatti essere tagliato in lunghezza e al centro per farne pezzi più piccoli, facendo attenzione a togliere le parti danneggiate o che ci sembrano poco colorite.

Successivamente, possiamo procedere col lavaggio: in nostro aiuto, ancora una volta, viene l’aceto, sempre utile non soltanto per il condimento ma anche per igienizzare. Prendiamo un recipiente e riempiamolo con tre tazze d’acqua e una d’aceto, per poi mettere i broccoli a mollo; in alternativa all’aceto può essere usato anche del sale, in una quantità di circa un cucchiaino per ogni due litri.

Lasciati a mollo per 10-15 minuti, si possono poi risciacquare con acqua fredda; a questo punto, non ci resta che cucinarli a nostro piacimento, senza avere ospiti indesiderati all’interno delle nostre ricette.