Acqua_ sai capire quando scade_ E' importantissimo

Quando si acquista acqua minerale in bottiglia bisogna prestare attenzione a quello che appare scritto sulla bottiglia, tra cui la ha data di scadenza. Scopriamo il motivo per cui è importante leggerla.

La data di scadenza che appare sulla bottiglia di plastica che stiamo acquistando è compresa tra 1 e 3 anni dal momento dell’imbottigliamento. Ovviamente il materiale con cui è composta la bottiglia gioca un ruolo importante, sia se si tratta di vetro o plastica.

Quando notiamo la scritta: “da consumarsi preferibilmente entro” e la data con mese e anno, entro cui è consigliabile consumare l’acqua, dobbiamo prestare attenzione. In effetti si tratta di un Termine Minimo di Conservazione, non di una data di scadenza categorica. Questo è molto importante da sottolineare.

La scadenza e altri fattori

Sicuramente quando leggiamo la data di scadenza, non si tratta che l’acqua di per sé sta scadendo, ma è proprio il fatto che è contenuta in un involucro di plastica, nel tempo questo materiale può iniziare a rilasciare sostanze chimiche nell’acqua. Una sorta di contaminazione che risulta essere pericolosa. Anche il fattore calore va considerato. Le temperature calde possono favorire anche la crescita batterica.

Il consiglio prezioso è di tenere le bottiglie in un luogo fresco e al riparo dalla luce solare diretta, per evitare che questi fattori di calore e luce possano far proliferare dei batteri chimici dannosi per la nostra salute. Le ricerche hanno evidenziato, tramite dei test condotti su alcuni prodotti, la presenza di alcuni metalli pesanti. Circa l’acqua in bottiglia gassata potrebbe accadere che dopo la data di scadenza rischia di diventare liscia e perdere quindi il suo gas.

In effetti una scelta che stanno facendo in molti è proprio quella di utilizzare e bere acqua del rubinetto. Questo evita l’acquisto di bottiglie in plastica e i successivi rischi che ci possono essere e di cui vi abbiamo parlato. Molti però non riescono a bere l’acqua dal rubinetto e quindi continuano ad acquistare acqua in bottiglia, ma si consiglia a questo punto di prediligere le bottiglie in vetro, piuttosto che quelle in plastica, sicuramente più vantaggiose per la nostra salute.