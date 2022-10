Uomini e Donne: Ida Platano nel pallone per colpa sua!

Uomini e Donne: al centro dello studio ancora una volta Ida Platano. Cosa è successo nel programma condotto da Maria De Filippi?

Nei giorni scorsi è stato dato un ampio spiazzo al ritorno di fiamma tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Questo fatto non ha lasciato indifferente Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti del programma di Uomini e Donne, trasmissione di Canale Cinque.

Ma non solo loro, anche Armando Incarnato, che le ha detto in qualsiasi modo finirà questa nuova storia d’amore dovrà affrontarlo da sola.

Ma solo nella puntata andata in onda il 29 settembre, la dama siciliana svela che questo ritorno di fiamma con l’ex si è già concluso. I due, infatti, avrebbero capito di non avere nulla in comune con Vicinanza e di non avere in realtà nulla di così forte che li potrebbe comunque sia mandare avanti nella relazione.

Ida Platano, in ogni caso non ha gradito molto il ritorno in studio di Roberta Di Padua, che nei giorni scorsi Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio per parlare della sua storia con Davide Donadei, che si è lasciato da qualche mese con la sua ex Chiara Rabbi.

Uomini e Donne: Ida Platano spiega cosa c’è con Alessandro Vicinanza

Anche Riccardo Guarnieri, in ogni caso vuole dire la sua, ed ha alzato la voce contro il cavaliere Alessandro Vicinanza. E con loro, l’ex compagno di Ida Platano si è intromesso in questa discussione anche Armando Incarnato.

Ma Guarnieri è stato al centro dell’attenzione anche per un altro motivo: infatti, tempo fa si era detto interessato a Federica Aversano, la nuova tronista, e voleva partecipare come corteggiatore per la nuova tronista.

Maria De Filippi gli disse che però valevano le stesse regole del trono classico, ovvero qualora fosse eliminato Guarnieri dovrebbe lasciare il programma.

A questo punto, però, il cavaliere si è tirato indietro, ma la stessa tronista gli ha detto che non era interessata a lui.

Ora, però, la Aversano sembra aver cambiato idea sul cavaliere ed è disposta a dare una chance a Riccardo. Ma ancora una volta, lo stesso ex compagno di Ida Platano non se la sente. E come al solito le polemiche per questa decisione non sono mancate.