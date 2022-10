Uomini e Donne: Gemma veramente incontenibile

Uomini e Donne: puntata ricca di avvenimenti quella andata in onda qualche giorno fa. Al centro dell’attenzione Gemma Galgani e Ida Platano.

A Uomini e Donne nei giorni scorsi è andata in onda una nuova puntata, ricca di tanti avvenimenti. Al centro dell’attenzione ancora una volta sono state due dame, Ida Platano e Gemma Galgani.

Ma andiamo con ordine e vediamo insieme cosa è successo.

Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio di Uomini e Donne la Platano, che svela qualcosa che manda su tutte le furie non solo gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, ma anche il cavaliere Armando Incarnato.

La conduttrice ha rivelato che la dama è uscita con Alessandro Vicinanza, con il quale l’anno scorso aveva avuto qualche problema.

Uomini e Donne: cosa è successo in puntata

Dopo questa rivelazione, la Platano afferma di aver voluto dare una seconda possibilità a lui, lasciando però tutti molto perplessi dopo questa decisione.

Armando Incarnato ha voluto dire la sua riguardo questa nuova frequentazione “Ti sei rincretinita? Ma hai capito che questo è ‘Riccardo 2’? Sei una delusione proprio. Secondo me, piace pure a te! O ci devi sbattere la testa o altrimenti piace anche a te. Ti sta facendo lo stesso discorso dell’anno passato. Sei tu che sbagli di nuovo!”.

Insomma, il cavaliere sarebbe molto preoccupato per la dama siciliana. Ma dello stesso avviso sembra anche Gianni Sperti, che se questa frequentazione dovesse finire male per lei, l’opinionista non starebbe dalla sua parte.

Ma la Platano ci tiene a precisare che in ogni caso si tratta di “un’uscita leggera”. Come andrà a finire questa frequentazione?

Anche Gemma Galgani è stata chiamata al centro dello studio, dove il suo corteggiatore di origine francese, Didier le ha dato il benservito.

Anzi ora sarebbe interessato a corteggiare altre donne. Per questo motivo, la Galgani ha pensato che in realtà Didier voleva trovare solo un modo di fare strada nella trasmissione di Canale Cinque. Tina Cipollari, invece, le dice che in realtà non accetta un ‘no’ come risposta e continua a dire “è stato onesto, gentile e non ti ha trattato male”.

Ma molti telespettatori, questa volta danno ragione alla dama torinese, dando contro alla nota opinionista.