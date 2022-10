Chicago Fire 11 anticipazioni: Davvero accadrà? Da non perdere

Mercoledì 5 ottobre andrà in onda la terza puntata di Chicago Fire 11: cosa succederà agli uomini e donne della Caserma 51?

Mercoledì 5 ottobre 2022 andrà in onda in America una nuova puntata della serie tv Chicago Fire 11. Uomini e donne della Caserma 51 sono impegnati tutti i giorni per salvare delle vite, senza dimenticare i loro problemi personali.

Il comandante Wallace Boden ha scelto il nuovo membro, Sam Carver, che farà parte del camion 81, ma il tenente Stella Kidd non è molto contenta della scelta effettuata.

Problemi sentimentali anche per i due paramedici: se da una parte Violet sembra averli risolti ed ora può amare liberamente alla luce del sole il capo Hawkins, Sylvie Brett si è lasciata definitivamente con Matthew Casey.

E dopo questa rottura, decide di buttarsi a capofitto nel lavoro, ma dopo aver rischiato la vita con un paziente del nuovo programma, nel quale lavora anche Mouch, decide di lasciarsi andare e di sfogarsi con una delle coppie più amate del mondo One Chicago, ovvero quella formata da Mouch e da sua moglie Trudy Platt, sergente del 21° distretto.

Chicago Fire 11: anticipazioni terza puntata

Novità amorose anche per Gallo, che per dimenticare Violet, ha conosciuto una ragazza, che poi si rivelerà essere la nipote di Hermann. I due fingeranno di non conoscersi, ma un segreto nella Caserma 51 non è facile da tenere.

Cosa succederà nella prossima puntata di Chicago Fire 11 che in America andrà in onda il prossimo 5 ottobre?

Il nuovo episodio si intitolerà “Completely Shattered” ed ecco la tram, ripresa anche ad SurvivedTheShows.com : “Kidd recluta Carver, Capp e Tony per aiutare a preparare l’alloggio del suo nuovo tenente.

Severide e il Det. Pryma fanno coppia con riluttanza per lavorare a un’indagine di polizia. La caserma 51 si riunisce per combattere l’incendio di un cinema”.

In Italia ancora non c’è una data ufficiale in cui usciranno i nuovi episodi del mondo One Chicago. Intanto i fan dovranno abituarsi all’idea che molto probabilmente mercoledì prossimo dovranno dire addio ad uno dei personaggi storici della serie sorella, Chicago Pd. Stiamo parlando del detective Halstead: gli sceneggiatori come avranno sviluppato questa storia?