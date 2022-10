Reazione a catena: il pubblico non ci sta!

Il pubblico di Reazione a catena ha perso le staffe: scopriamo insieme cos’è successo nell’ultima puntata del programma andata in onda.

Tra i programmi di intrattenimento più amati dal pubblico italiano, troviamo sicuramente Reazione a catena – trasmissione targata Rai, condotta da Marco Liorni. Parliamo infatti di un prodotto particolarmente coinvolgente, il cui tema principale sono proprio i giochi di parole.

I concorrenti si presentano in gruppi di tre e tentano il tutto per tutto per aggiudicarsi il titolo di campioni. Successivamente, i nuovi gruppi devono sfidare i vincitori della puntata precedente per poter accedere alla prova finale – ultimo ostacolo rispetto al cachet guadagnato nel corso della gara.

Attualmente, le campionesse in carica sono le Tre e un Quarto – golden trio formato da Letizia, Carolina ed Elisa: tre ragazze capaci, brillanti ed intelligenti che sono riuscite ad aggiudicarsi la vittoria per ben sette puntate consecutive.

Tuttavia, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, sembra che il pubblico abbia avuto da ridire sul comportamento della redazione. Il web si è scagliato contro il programma e la ricondivisione dell’hashtag #reazioneacatena è letteralmente schizzato alle stelle. Scopriamo insieme cos’è successo.

Reazione a catena, il web si scaglia contro la redazione

Le puntate di Reazione a catena rappresentano sempre un appuntamento intrigante e stimolante per il pubblico italiano, tuttavia – talvolta la redazione sceglie dei giochi di parole molto difficili, forse troppo…spesso addirittura fantasiosi. E’ questo il caso della prova finale svolta dalle Tre e un quarto: Elisa, Letizia e Carolina sono riuscite ad indovinare la parola finale, tuttavia il cachet ha perso notevolmente valore a causa di alcune associazioni al limite dell’assurdo.

In particolare, il match che ha fatto letteralmente infuriare il web, ha riguardato il seguente gruppo di parole: le concorrenti avrebbero dovuto trovare dei ganci tra picchio e meno – e successivamente tra meno e senza. I due tentativi hanno fatto sbagliare le partecipanti, difese tuttavia dalla rabbia del web. Insomma, sicuramente la redazione ha tentato di mettere in difficoltà la campionesse in carica, cadendo tuttavia nell’assurdo e nel paradossale. Il pubblico ha pertanto espresso la sua frustrazione in merito.