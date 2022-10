Mina si mostra in un documentario? Non accadeva da anni

La notizia ha dell’incredibile, ma potrebbe essere tutto vero. Secondo indiscrezioni, Mina si mostrerà in un documentario. Ecco quando

Ad annunciare l’incredibile indiscrezione è stato lo stesso figlio della cantante italiana più incredibile di tutti i tempi. Secondo quanto annunciato, infatti, verrà realizzato un documentario in cui la famosa cantante (ormai ritiratasi da anni) sarà la protagonista e sarò finalmente possibile rivederla.

Oltre 100 ore di girato realizzate all’interno dello studio musicale di Mina a Lugano, nel 2001. La notizia ha letteralmente sconvolto positivamente i fan e il pubblico italiano, che non vede l’ora di poter riapprezzare ancora una volta la cantante che rappresenta da sempre la musica italiana nel mondo. Ecco i dettagli.

Mina ritorna in un documentario

Dopo anni che non succedeva, sarà possibile guardare ancora una volta mina in volto grazie ad un documentario che uscirà presto. Ad annunciarlo è stato lo stesso figlio di Mina, Massimiliano Pani, il quale ha rilasciato numerosi dettagli in un’intervista a Il Messaggero.

“L’uscita sarà un evento – ha affermato Pani, paragonandolo a “Get Back” dei Beatles – Questo documentario permetterà al pubblico di tornare a vedere Mina in faccia”. Si tratta, infatti, di un evento più unico che raro, in quanto la splendida cantante si è ritirata dalle scene e non si fa vedere da ormai moltissimi anni.

Si tratterà quindi di un documentario diviso in quattro episodi, con immagini ricavate da un archivio composto da oltre 100 ore di girato, all’interno dello studio di registrazione di Lugano, nel 2001. Nei mesi scorsi in tantissimi avevano parlato di un tentativo di Amadeus (mai confermato dal conduttore) di riportare sul palco di Sanremo il gigante della musica italiana.

Ma chi ama la ormai famigerata “Tigre di Cremona” potrà comunque consolarsi vedendo questo splendido documentario che avrà aspettative altissime. Nel girato, infatti, verranno mostrate molte scene che riguardano la fine della sua carriera pubblica nel 1978 e ciò che è successo dopo, mostrando finalmente il volto della cantante dopo molti anni.

Ad oggi non è ancora ufficiale quale sarà la piattaforma streaming che ospiterà il documentario. Ma è possibile conoscere alcune informazioni sul suo contenuto. Il documentario è stato infatti girato nel 2001, quando la cantante aveva 60 anni. In quell’occasione la cantate accettò di essere ripresa, con il risultato di una clip che ottenne circa 20 milioni di visualizzazioni.

Nella clip si vide pochissimo della famosa cantante. “Di tutto quel materiale pubblicammo solo una piccolissima parte – spiega Pani – Ma in questo caso il risultato sarà ben diverso”. La promessa, infatti, è quella di rivelare aspetti completamente inediti della quotidianità della cantante.