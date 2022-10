Rita Dalla Chiesa: la confessione che nessuno voleva sentire

Dopo i risultati raggiunti alle elezioni, arriva l’annuncio di Rita Dalla Chiesa che nessuno voleva sentire. Ecco che cos’ha detto

Tra le vincitrici di quest’ultime elezioni politiche vi è certamente Rita Dalla Chiesa. La donna è stata una dei candidati nel collegio uninominale in Puglia 4, a Molfetta. Il suo è stato un grandissimo risultato che si è tradotto in 78.920 voti e ovviamente nella sua elezione in Parlamento.

Dopo i risultati raggiunti alle elezioni, però, è arrivato l’annuncio di Rita Dalla Chiesa che nessuno voleva e si aspettava di sentire. Ecco che cos’ha detto.

Ecco l’annuncio di Rita Dalla Chiesa

La vittoria schiacciante di Rita Dalla Chiesa nel suo collegio ha fatto molto scalpore e farà certamente piacere. Dopo l’ufficialità dei risultati, la Dalla Chiesa ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno capire quali sono le intenzioni per questa grande vittoria.

“Conosco benissimo la Puglia – ha detto la Dalla Chiesa – ci ho anche lavorato, poi qui si sono conosciuti mia madre mio padre: le origini della mia famiglia nascono proprio a Bari”. Anche il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha voluto fare i suoi complimenti alla Dalla Chiesa, porgendole le sue congratulazioni e augurandole un buon lavoro, soprattutto per il territorio in cui è stata eletta.

Parlando di Silvio Berlusconi, Rita Dalla Chiesa ha dichiarato che non ha mai amato le campagne elettorali che si basano sugli insulti personali. “Malgrado le accuse infamanti – ha detto – l’affetto e la stima che provo da sempre per Silvio Berlusconi non sono intaccati”.

Rita Dalla Chiesa ha inoltre annunciato che dirà addio al suo ruolo in tv a seguito del suo nuovo impegno politico. La nuova parlamentare ha infatti parlato del territorio in cui è stata eletta, dicendo che c’è molto da fare e che il periodo che stiamo vivendo tutti sta letteralmente mettendo in ginocchio aziende e altre realtà importantissime in Puglia.

Ricordando la sua carriera televisiva, che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo e ha fatto accrescere moltissimo la sua notorietà Rita Dala Chiesa ha lodato Silvio Berlusconi. “L’ho visto risolvere i problemi di molte famiglie – ha detto – l’ho sempre visto salutare, quando entrava negli studi televisivi, prima le guardie giurate e gli operatori di ripresa e solo alla fine gli artisti e i conduttori”.