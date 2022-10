Se cerchi un mental coach sei nel posto giusto

Se cerchi un mental coach puoi scrivermi subito all’indirizzo salvatore.dimaggio@leggilo.org

Oggi la figura del mental coach è molto in voga. Tanti campioni dello sport hanno infatti dichiarato che i loro successi sono dovuti anche alla preziosa collaborazione di un mental coach e quindi oggi tanti Italiani si interrogano su questa figura e sono curiosi e desiderosi di avere un proprio mental coach.

Questa rubrica nasce proprio con l'obiettivo di rendere più comprensibile ai lettori che cos'è il mental coach e quindi se hai voglia di saperne di più continua a leggere

Che cosa è un mental coach

Molto spesso i mental coach vengono confusi con degli psicologi, ma in realtà si tratta di due figure profondamente diverse.

Infatti il mental coach è un vero e proprio allenatore della mente. Il mental coach serve a superare dei pensieri limitanti che magari fino ad oggi non ti hanno portato ad esprimere il tuo pieno potenziale. Bisogna innanzitutto chiarire una cosa. Se fino ad oggi senti di non avere ancora espresso pienamente il tuo potenziale nel lavoro o magari nelle relazioni sentimentali questa non è assolutamente colpa tua. Infatti è assolutamente normale che tutta una serie di schemi di pensiero limitanti possano arrivare a impedire ad una persona di esprimere pienamente il suo potenziale. Tu sei dotato di un grandissimo arsenale di risorse interiori e di potenzialità che però fino ad oggi probabilmente non hai espresso a pieno.

Liberare il tuo potenziale

Il fatto è che difficilmente una persona ha nella sua mente soltanto schemi mentali utili e potenzianti. Molto spesso le persone hanno nella propria mente di schemi mentali che finiscono per creare degli autosabotaggi. Avere degli schemi mentali limitanti nella mente è qualcosa di molto diffuso ma è importante capire che è qualcosa si può sempre superare. Infatti molti sono convinti che tutti questi schemi mentali appresi durante l’infanzia siano qualcosa di granitico e che non ci sia alcun modo per disfarsene e per essere liberi di esprimere pienamente il proprio potenziale. Questo è completamente falso e il mental coach ti aiuta proprio ad esprimere pienamente il tuo potenziale con tutta una serie di attività e di esercizi pensati apposta per te.

Dotarti di competenze e capacità nuove

Sono esercizi alle volte sorprendenti e anche divertenti ma sono degli esercizi che allenano la tua mente esattamente come si potrebbe allenare un muscolo del corpo. Allenano la tua mente ad essere più focalizzata, più ricettiva ma soprattutto a disfarsi di tutti quelli schemi mentali che sono limitanti e non potenzianti. Ma molto importante è anche il ruolo del coach nell'apprendere competenze nuove. Il coach può essere utile nel mondo degli affari così come nel mondo sportivo. Ma forse è proprio nella vita di tutti i giorni che la figura del coach può essere particolarmente utile.