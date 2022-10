Artrite_ ecco la bevanda che ti aiuta velocemente

Uno studio che è stato condotto ha messo in risalto un aspetto molto importante. Alcune piante antinfiammatorie hanno lo stesso risultato di quei farmaci che normalmente vengono assunti da chi soffre di osteoporosi.

Chi soffre di artrite con conseguente dolore nelle parti interessate, dagli arti inferiori a quelli superiori, ma anche collo e altre parti del corpo, soffre di una patologia che è causata dal consumo della cartilagine che provoca proprio una infiammazione della zona interessata.

L’artrite colpisce molto la categoria delle donne quando superano l’età dei 60 anni. Questo è quanto è stato stabilito dalla Società Brasiliana di Reumatologia. Entriamo nello specifico per comprendere quali sono i sintomi e soprattutto le cause che scaturiscono questa artrite.

Le cause

Tra i vari fattori che scaturiscono l’artrite ci sono: un consumo eccessivo di alcol, una età avanzata, l’infezione, traumi, predisposizione genetica, sovrappeso, sforzi fisici, una degenerazione naturale delle articolazioni.

Circa i sintomi invece, ci sono: un rumore di clic quando si utilizza il giunto, perdita di flessibilità delle articolazioni, fragilità articolare, rigidità dell articolazioni, gonfiore, gravi dolori articolari.

Come possono i pazienti affetti dall’artrite trovare una soluzione ai loro problemi ? Innanzitutto con delle terapie specifiche e con l’assunzione dei farmaci giusti. Fondamentale anche occuparsi della propria salute fisica, quindi se si è in sovrappeso cercare di perdere quei chili di troppo che spesso sono alla base di alcuni dolori articolari, basti pensare alle gambe su cui il peso del corpo si appoggia completamente. Ovviamente gli esercizi fisici e i vari trattamenti devono essere sempre monitorati da un operatore sanitario.

Rimedi naturali per l’artrite reumatoide (RA): utilizzare la curcuma per alleviare e prevenire i sintomi dell’artritehttps://t.co/9lN2Q0Bv35 pic.twitter.com/6Zogr1qcN3 — Scie Chimiche:Info.C (@SCinfocorretta) February 9, 2020

Vi sono anche delle spezie che sono molto utili se assunte dato che hanno un grande potere antinfiammatorio, basti pensare alla curcuma, zenzero e pepe nero. Una ricerca infatti ha suddiviso 70 pazienti in due gruppi. Al primo era stato somministrato il farmaco Naprossene al secondo invece delle spezie. Alla fine dei trattamenti i ricercatori hanno messo in evidenza che le spezie erano efficaci quanto il farmaco nel trattamento antinfiammatorio dell’artrite.

Tutti si chiederanno quale possa essere la ricetta miracolosa. La proponiamo qui di seguito e aiuta sicuramente contro il rossore, gonfiore e dolore tipici dell’artrite. Basta utilizzare un cucchiaino di curcuma in polvere, un cucchiaino di zenzero in polvere, 2 o 3 cucchiai di acqua, un pizzico di pepe nero. Amalgamando tutti gli ingredienti si ricava un composto da consumare subito dopo la preparazione almeno due volte al giorno, dopo colazione e dopo cena. Si consiglia sempre di alimentarsi nel modo giusto e di scegliere degli alimenti come: Avocado, frutti rossi, verdure dalla foglia verde scura, cipolla, aglio e pepe, semi oleosi, pesce e olio di oliva. Evitare invece troppo alcol, grassi saturi, troppo zucchero e sale.