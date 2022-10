Nina Moric eccola prima della chirurgia: da non credere

La splendida showgirl si mostrava completamente diversa anni fa. Ecco com’era Nina Moric prima della chirurgia

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno conquistato maggior successo negli anni duemila vi è senz’altro Nina Moric. La bella showgirl è infatti riuscita ad ottenere grande notorietà nel nostro Paese, conquistando centinaia di fan. Oggi è tra i personaggi che fanno più discutere e chiacchierare i telespettatori e amanti dello spettacolo e della tv italiana.

La modella croata è sempre stata al centro della scena e oggi si occupa personalmente dei propri profili social. Spesso, infatti, regala affermazioni e uscite non sempre dentro il coro. Ma vi ricordate com’era Nina Moric prima della chirurgia? Eccola.

Ecco com’era Nina Moric prima della chirurgia

Nina Moric è entrata nel mondo dello spettacolo conquistando moltissimi fan grazie alla sua bellezza e al suo grande fascino. La modella croata, negli anni, è restata al centro della scena, anche grazie ai suoi commenti spesso sopra le righe. Ma hanno parlare molto di lei anche la sua scelta di concedersi alcuni ritocchi estetici.

Con il passare del tempo, la bellissima showgirl croata è cambiata moltissimo, probabilmente anche per via di alcuni interventi di chirurgia. C’è chi dice di preferire il periodo “pre-ritocchi” della Moric e chi, invece, dice di apprezzarla tantissimo e di più anche ora. La stessa Moric ha ammesso più volte che, se potesse tornare indietro, non sarebbe così tentata di riprovare a cedere all’azione dei bisturi.

“Avevo al mio fianco uomini che mi rendevano insicura – ha affermato – come succede ad un’anoressica. Avevo bisogno di mettere sempre qualcosa in faccia perché non mi sentivo mai a posto”. È proprio per questo che, spesso, si dovrebbe investire nello spiegare che è importante non dare troppo ascolto al giudizio negativo degli altri (spesso indice di una grande insicurezza).

Nelle foto della showgirl prima della chirurgia, infatti, si vede un Nina Moric giovane e bellissima, senza nulla di sbagliato sul proprio viso, anzi. La splendida showgirl, però, deve aver ceduto ai falsi giudizi che l’hanno costretta a chiedere l’intervento di un chirurgo.

“Ho sofferto di depressione – ha detto l’ex modella croata. Ti senti solo, abbandonato da tutti”. Una situazione che la Moric ha deciso di superare e affrontare con coraggio grazie a suo figlio, alla psicoterapia e al ritrovamento della fede.