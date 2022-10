Giorgia Meloni parla il compagno Andrea Giamburno: confessa tutto

Le elezioni del 25 settembre hanno decretato la vittoria indiscussa di Giorgia Meloni; vediamo le dichiarazioni del compagno.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono conosciuti negli studi televisivi della nota trasmissione Quinta Colonna; lui giornalista di Studio Aperto, lei aspirante Presidente del Consiglio. La coppia è legata sentimentalmente da circa nove anni ed insieme hanno messo al mondo una splendida bambina che ora ha sei anni.

In occasione della vittoria alle elezioni politiche, tenuta il 25 settembre 2022, Andrea Giambruno ha deciso di parlare per la prima volta della compagna. Egli ha infatti rivelato di coltivare talvolta opinioni differenti rispetto alla Leader di Fratelli d’Italia, ma di averla comunque sempre sostenuta nel corso della sua carriera politica. Vediamo insieme le sue recenti dichiarazioni.

Giorgia Meloni, per la prima volta parla il compagno

Andrea Giambruno ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, occasione in cui il giornalista ha potuto parlare per la prima volta della compagna, Giorgia Meloni. Giambruno ha raccontato di essere rimasto colpito fin da subito dalla futura Premier, non solo per l’aspetto e per la passione dimostrata rispetto ai suoi obiettivi, ma anche per la sua umanità celata. Egli infatti ha parlato di un lato umano e fragile della politica, un lato che forse nessuno dei cittadini italiani ha avuto occasione di vedere e conoscere.

Giambruno ha inoltre confermato che la coppia non ha alcuna intenzione di trasferirsi a Palazzo Chigi, pertanto le elezioni – a livello prettamente famigliare e logistico – non cambieranno particolarmente le loro dinamiche interne. Le giornate generalmente si articolano nel modo seguente: la mamma va al lavoro, mentre il papà si occupa della piccola; dopodiché, una volta che la Leader di Fratelli d’Italia rientra, Giambruno si reca negli studi di Studio Aperto – lavorando talvolta fino all’una di notte.

E riguardo le elezioni: “Sono felice. E’ qualcosa di epocale: per Giorgia, il completamento di un percorso lungo trent’anni; per nostra figlia, è una pagina di storia che, quando sarà grande, la renderà orgogliosa di sua madre”. Ha inoltre chiarito di non pensare attualmente al matrimonio, in quanto al momento Giorgia Meloni dovrà concentrarsi sul suo nuovo ruolo politico: “Le priorità sono altre” – ha dichiarato – “Il diamante è Giorgia: un diamante ormai sgrezzato […] pronta a fare il Premier, pronta a guidare il Paese”.