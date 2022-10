Essere sempre stanchi: ritrova facilmente l’energia con questi semplici accorgimenti

La vita di oggi è estremamente frenetica, questo è un luogo comune, ma spesso è anche la realtà dei fatti.

E questo può essere realmente un problema perché le persone oggi si sentono (ed effettivamente sono) oberate da una tale quantità di impegni che sentirsi stanchi ed affaticati è ormai quasi la regola più che essere l’eccezione.

Stanchezza frequente

La stanchezza è qualcosa di assolutamente fisiologico e naturale. Infatti dopo aver svolto delle attività fisiche o mentali è assolutamente normale essere stanchi.

Quindi per prima cosa è importante capire che nella stanchezza e nella fatica non c’è assolutamente niente di male. Il problema sorge quando il senso di stanchezza e di fatica è molto persistente nell’individuo. Se ci si sente molto spesso stanchi e se si ha la sensazione di non avere sufficienti energie per riuscire a fare tutto è molto importante fare le seguenti cose. Innanzitutto bisogna rendersi conto che probabilmente stiamo facendo troppo.

Davvero è tutto così indispensabile?

Se ti senti molto stanco e affaticato è molto probabile che alcune persone o alcune circostanze della tua vita ti hanno convinto che tutte le cose che fai sono assolutamente indispensabili e inderogabili. Molto spesso invece se analizzi freddamente tutti gli impegni che hai, ti accorgerai che molti di questi sono magari il frutto di desideri che altri stanno proiettando su di te. Se fai qualcosa per aiutare qualcuno questo è assolutamente giusto. Ma se sei convinto di avere un bisogno o una necessità soltanto per compiacere una certa idea che qualcuno ha su di te è molto facile che tu finisca per riempirti di impegni che onestamente non ti servono davvero. Ma oltre a questo è molto importante ritagliarsi dei momenti di riposo ma anche pianificare con attenzione tutte le varie cose da fare nell’arco della giornata.

Come organizzarsi meglio

Molto spesso infatti si tende a svolgere i vari compiti che ci sono nella giornata senza una pianificazione. Eppure la pianificazione non è utile soltanto nelle aziende o nelle istituzioni ma è utile anche nel calendario delle cose da fare del singolo individuo. Infatti pianificare attentamente significherà ridurre tempi morti e sprechi di tempo. Ma una cosa assolutamente preziosa è quella di avere l'umiltà di chiedere aiuto. Se le cose che hai da fare sono veramente troppe devi capire che chiedere aiuto è una prerogativa di chi è forte e non di chi è debole.